Thomas Hildbrand berichtete über die gelungenen Veranstaltungen wie Sportwochenende, Oktoberfest und den von allen Seiten gelobten Jubiläumsabend. „Eine Mega-Veranstaltung und ein Top-Auftakt fürs Jubiläumsjahr“, urteilte er.

Das Sportwochenende findet vom 16. bis 19. Mai statt – aufgrund des Jubiläums wird auch am Montag gefeiert. Hierzu spielen die Heimathelden auf.

Einen besonderen Leckerbissen hat der FC Hardt am 6. Juni parat: Technik- und Visualtrainer Matthias Nowak hält einen Vortrag zum Thema und tags darauf ein Training mit Theorie. Nowak arbeitete bereits mit dem FC Bayern München zusammen. Eingefädelt hat das Ganze Reinhold Fleig vom Felsen-Sport-Shop in Tennenbronn.

Weiter geht das Jubiläumsjahr mit der Beteiligung am Dorffest, dem Oktoberfest am 27. September und dem Kameradschaftsabend am 25. Oktober, der den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet.

Finanziell gut aufgestellt

Bereichsleiter Finanzen Nico Moosmann musste von einem Minus in der Kasse im vergangenen Jahr berichten, da sich Steuerzahlungen und die Vorbereitungen für das Jubiläum bemerkbar gemacht hätten. Insgesamt sei der Verein aber finanziell gut aufgestellt.

Michael Hermann gab einen Überblick über die Situation bei den Aktiven. In der vergangenen Saison habe man die Klasse sicher gehalten. Nun traf die Erste auf viele bislang unbekannte Teams aus dem Bezirk Zollern. Ziel sei der Verbleib in der Bezirksliga, die in der kommenden Saison neu zusammengesetzt wird. Dafür ist Platz sieben Voraussetzung, momentan ist das Team von Trainer Nino Eisensteck auf Platz neun. Im Derby gegen die SGM Schramberg-Sulgen hat der FC Hardt mit 2:1 die Oberhand behalten.

Neue Abteilungsleiter

Die Zweite sei derzeit Achter in der Kreisliga B und damit auf einem Relegationsplatz. Michael Hermann, einer der beiden künftigen Vorsitzenden, wird sein Amt als Abteilungsleiter der Aktiven nach vielen Jahren an Thomas Geisler und Armin Helm abgeben.

Jasmin Bruckhoff berichtete von der Damenabteilung. Die vergangene Saison schloss die Mannschaft auf Platz vier ab. Als Hallenmeister qualifizierte sich das Team für den Erdinger Cup. Aktuell steht das Team auf dem vierten Tabellenplatz in der Regionenliga. Herausragend war die Ehrung für Michaela Hiemer, die in mehr als 25 Jahren auf 500 Spiele kam. Das ist einsamer Rekord beim FC Hardt.

117 Kinder und Jugendliche betreut

Lena Zimmermann gab einen Überblick über die umfangreiche Arbeit in der Jugendabteilung mit 117 Kindern und Jugendlichen. Diese werden von 27 Trainern betreut. Die E-Jugend sprang just vor der Versammlung auf den ersten Tabellenplatz. Die A-Jugend wurde gar Herbstmeister in der Qualistaffel – obwohl einige Kicker bereits zu den Aktiven hochgezogen wurden. Neben dem Sportlichen engagierte sich die Jugendabteilung auch bei der Altpapiersammlung und beim Bredleverkauf.

Stefan Jauch erwähnte für die AH-Abteilung besonders den ersten Bezirksmeistertitel. Zudem wurden das Skat- und das Hallenturnier ausgerichtet.

Martin Flaig verwies auf das 50-jährige Bestehen der aktuell zwölf Jedermannsturner. Neben Gymnastik und Basketball wird auch die Geselligkeit gepflegt.

Heidi Fehrenbacher berichtete von den 26 Dienstagsturnerinnen. Elsa Weißer sei hier seit dem ersten Tag mit dabei und nach wie vor eine der Aktivsten bei Gymnastik, Rückenschule oder Nordic Walking.

Auch die Fitnessgruppe von Steffi Ganter ist im Training und beim Wandern sehr aktiv.