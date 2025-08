1 Die Neuzugänge beim FC Gutmadingen mit Florian Vöckt (DJK Donaueschingen), Christian Jaensch (Co -Torwarttrainer), Ali Karaki (DJK Donaueschingen), Chefcoach Torsten Ruddies, Musa Gassama (FC Bräunlingen) und Co-Trainer Nicolai Haves (von links). Es fehlen Elias Lorbeck (FC Gutmadingen II) und Torwarttrainer Markus Burger. Foto: Hans Herrmann Die Bezirksligisten vor der neuen Saison: Nach dem Landesliga-Abstieg wollen die Gutmadinger erfolgreich ihr neues Kapitel angehen. Der Kader blieb zusammen.







Link kopiert



Bezirksliga: Nach sechs Jahren in der Landesliga ist der FC Gutmadingen in die Bezirksliga abgestiegen und hofft dort auf eine sorgenfreie Saison. Trainer Torsten Ruddies zeigt sich optimistisch: „Wir wollen in der Bezirksliga schnell Fuß fassen.“