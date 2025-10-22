FC Grüningen – Schwarzwald: Weshalb ein Kreisligist einen eigenen Online-Fanshop besitzt

Der FC Grüningen aus der Kreisliga A Staffel 1 sorgt mit einem eigenen Online-Fanshop für Aufmerksamkeit. FCG-Vorstand Ralf Fien erklärt, wie es zu dazu kam.

Kreisliga A1: Das Team aus Grüningen sorgt mit einer Kuriosität für Aufsehen. Der A-Ligist setzt seit drei Jahren auf einen eigenen Fanshop. Dies ist ungewöhnlich für einen so vergleichsweise kleinen Verein. Vorstand Ralf Fien verrät die Gründe für diesen Shop: „Bei den Spielen kamen immer mehr Fans auf uns zu und haben uns nach FC Grüningen-Merch gefragt. So kamen wir auf die Idee, den Online-Shop zu eröffnen.“

Ein höheres Niveau Doch wie funktioniert dies bei einem Kreisliga-Verein? „Wir haben eine Kooperation mit „Sportbubi“ in Villingen. Man bestellt ein Kleidungsstück bei unserem Sponsor und dieser beflockt es – oder eben man ordert direkt über unsere Website. Wir wollen unseren Fans damit etwas Gutes tun.“

Mit den Verkaufszahlen zeigt sich der Vorstand bisher zufrieden. „Klar – es wird hier und da schon einmal etwas verkauft. Die Einnahmen gehen jedoch an Sportbubi und den Kleidungshersteller.“

Und was können FCG-Fans erwerben? Das Sortiment ist breit aufgestellt. Handschuhe, Mützen, Trainingsjacken, Trainingstaschen oder Polo-Shirts sind bestellbar.

Die sportliche Lage

Auch sportlich läuft es beim FC Grüningen rund. Aktuell liegen die Grüninger auf dem fünften Platz der Kreisliga A1. „Wir haben im vergangenen Jahr in der Kreisliga A2 gespielt. Durch die Regelungen des Verbandes sind wir jetzt in der A1. Ich muss sagen, dass ich das Niveau in der Kreisliga A1 schon höher finde“, so der FCG-Vorstand.

Am Sonntag (15.15 Uhr) steht das Spiel gegen den Tabellendritten FC Kappel an. „Das ist ein schwieriges Match gegen einen sehr starken Gegner. Doch unschlagbar sind sie nicht. Ich denke wir haben das Niveau, um einen Dreier zu holen“, ist Fien überzeugt von den Qualitäten der Grüninger Mannschaft.

Ein wirklich konkretes Saisonziel setzt sich der FCG nicht. „Wir wollen uns nur oben in der Tabelle etablieren. Wenn noch mehr rauskommt, ist das natürlich überragend. Aber vom Aufstieg möchte ich gar nicht sprechen.“