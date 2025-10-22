FC Grüningen – Schwarzwald: Weshalb ein Kreisligist einen eigenen Online-Fanshop besitzt

Der FC Grüningen aus der Kreisliga A Staffel 1 sorgt mit einem eigenen Online-Fanshop für Aufmerksamkeit. FCG-Vorstand Ralf Fien erklärt, wie es zu dazu kam.
Kreisliga A1: Das Team aus Grüningen sorgt mit einer Kuriosität für Aufsehen. Der A-Ligist setzt seit drei Jahren auf einen eigenen Fanshop. Dies ist ungewöhnlich für einen so vergleichsweise kleinen Verein. Vorstand Ralf Fien verrät die Gründe für diesen Shop: „Bei den Spielen kamen immer mehr Fans auf uns zu und haben uns nach FC Grüningen-Merch gefragt. So kamen wir auf die Idee, den Online-Shop zu eröffnen.“