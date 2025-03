FC Grüningen: Fußballer stellen sich neu auf

1 Das neue Vorstandsquartett im FC Grüningen mit Bereichsleiter Veranstaltungen Mathias Limberger (von links), Vorsitzender Ralf Fien, Leiter Finanzwesen Roland Schilling und Leiter sportlicher Bereich Stefan Jörres. Foto: Rainer Bombardi

Die Vorstandsarbeit ist künftig auf mehreren Schultern verteilt. Sportlich geht es beim FC Grüningen wieder bergauf.









Der FC Grüningen passt nach dem sportlichen Aufwärtstrend der vergangenen Jahre seine Vereinsstrukturen an. „Die zunehmende Flut an Bürokratie und Auflagen machen diesen Schritt, der einer Anpassung an die heutigen Erfordernisse entspricht, erforderlich“, erläuterte Vorsitzender Ralf Fien. Die Verteilung der Verantwortung solle auch im Hinblick auf wachsende berufliche Herausforderungen eine Entlastung für den gesamten Vorstand bringen.