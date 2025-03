FC Grosselfingen: So laufen die Planungen für das Hohenzollern-Pokalturnier 2025

Vom 3. bis zum 7. Juli regiert der König Fußball auf dem „Alten Berg“. Der FC Grosselfingen ist Gastgeber des 62. Hohenzollern-Pokalturniers und möchte den Titel unbedingt verteidigen. In diesem Jahr ist zudem ein Turnier für die Bambinis geplant.

Am 23. März 1962 im Brielhof wurde die Pokalgemeinschaft FC Hechingen, FV Bisingen, FC Steinhofen, FC Grosselfingen und SV Rangendingen gegründet. Der damalige Vorsitzende des TSV Stetten Franz Buckenmaier war die treibende Kraft zur Gründung. Als Vorbild diente das Eyachpokalturnier im Raum Haigerloch.

Die ersten Wanderpokale stifteten Louis Ferdinand Prinz von Preußen und Friedrich Fürst von Hohenzollern. Zwischenzeitlich ist der Hauptsponsor von diesem Turnier die Sparkasse.

In den ersten drei Jahren gab es die A-Klasse und die B-Klasse. Ab 1965 wurde eine C-Klasse beim Hohenzollern-Pokal erweitert, um Teams aus den unteren Ligen die Teilnahme zu ermöglichen.

Tradition, Gemeinschaft und Fußball stehen beim Hohenzollern-Pokal im Vordergrund. Jedes Jahr wird dieses Turnier ausgetragen und eine Vielzahl an Mannschaften und Fans kommen zusammen, um spannende Spiele zu sehen.

SV Rangendingen hat Titel schon 20 Mal gewonnen

Im vergangenen Jahr hat der FC Grosselfingen den Pokal gewonnen und das Team setzt alles daran den Titel zu verteidigen. Doch: Die Konkurrenz ist stark: Der SV Rangendingen hat beispielsweise schon über 20 Mal den Titel geholt.

Zum Führungsteam Hohenzollern-Pokalgemeinschaft gehören Niklas Becker vom FC Hechingen, Davide Medde vom TSV Boll und Hans-Jürgen Schwabenthan vom FC Grosselfingen. Gemeinsam organisieren sie das Turnier, kontaktieren die Vereine und laden zur Auslosung ein.

Im Jahr 2022 wurde der Hohenzollern-Pokal zuletzt auf dem „Alten Berg“ in Grosselfingen ausgespielt – nun folgt die 62. Ausgabe des Turniers in diesem Jahr, was den ganzen FC Grosselfingen erfreut.

Hans-Jürgen Schwabenthan ist schon mitten in den Vorbereitungen. Er arbeitet gerade an einem Leitfaden für das Hohenzollern-Pokalturnier. Zudem hat er für 2025 das 1. Hohenzollernpokal-Bambiniturnier sowie ein AH-Turnier geplant. Schwabenthan brennt dafür, ein sportliches Großereignis in diesem Jahr zu schaffen. Der Zusammenhalt beim FC Grosselfingen soll wie 2022 wieder zum Erfolg führen.

Auslosung findet am 16. Mai statt

Durch Sponsoren werden viele Vorstellungen umgesetzt und da ist er bereits in Gesprächen. Zudem hat Schwabenthan ein starkes Team hinter sich, besonders was die Homepage betrifft, welche dann aktuell die Spielergebnisse online übermitteln kann. Maximilian Schwabenthan, Andreas Dehner, Marco Dehner und Tom Sulzer sind beim Organisationsteam Hohenzollern-Pokal dabei.

Folgende Termine sind für das Turnier vorzumerken: Am Freitag, 16. Mai, findet im Sportheim in Grosselfingen die Hohenzollern-Pokalauslosung statt. Die Vertreter der Vereine werden dazu noch gesondert geladen.

Am Donnerstag, 3. Juli stehen dann die Spiele des Aktiventurniers und der Funktionärsempfang im Sportheim Grosselfingen nach den Spielen auf dem Programm. Weiter geht es mit dem Aktiventurnier am Freitag, 4. Juli, und am Samstag, 5. Juli. An diesem Tag findet auch das Bambini-Turnier und das AH-Turnier statt.

Das Finale des Aktiventurniers steigt dann am Sonntag, 6. Juli, samt Siegerehrung. Am Montag, 7. Juli, finden die spannenden Tage auf dem „Alten Berg“ mit einem Abschlussfest und Auftritten vom Kindergarten St. Josef und von der Hainburgschule Grosselfingen sowie einem Handwerkervesper ihr Ende.