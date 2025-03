Zu einem mehrtägigen Trainingslager waren die Herrenmannschaften und die Damenmannschaft des FC Göllsdorf an den Gardasee gereist.

In einem Vorort der italienischen Stadt Verona in der Nähe des Gardasees verbrachten die beiden Herrenmannschaften und die Damenmannschaft des FC Göllsdorf mit ihren Trainern Markus Deutschle und Jochen Baumann sowie Betreuer Oliver Mrozek ein intensives viertägiges Trainingslager.

Vom 13. bis 16. März hatten die Fußballer und Fußballerinnen die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu verbessern, den Teamgeist zu fördern und sich auf die bevorstehende Rückrunde vorzubereiten.

Die Reise begann am Donnerstagmorgen mit der gemeinsamen Busfahrt nach Villafranca di Verona, wo die Teams in einem Sporthotel untergebracht waren. Dort angekommen stand bereits die erste Trainingseinheit auf dem Plan. Auch an den beiden darauffolgenden Tagen absolvierten die Mannschaften, trotz eher schlechten Wetters, jeweils zwei Trainings.

Gemischtes Turnier

Am letzten Tag des Trainingslagers fand ein freundschaftliches, gemischtes Turnier unter den beiden Herrenmannschaften und der Damenmannschaft statt. Die Spiele waren hart umkämpft, aber geprägt von fairen Wettkämpfen und viel Spaß.

Die Verantwortlichen des FC Göllsdorf sind sich einig: Das Trainingslager war ein voller Erfolg und soll auch im nächsten Jahr wiederholt werden.