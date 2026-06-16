FC Goaletics aus Trossingen: Fußball verbindet im Verein viele Nationen

Große Geschichten beginnen oft klein – mit einer Vision, viel Herzblut und Menschen, die etwas bewegen möchten. So entstand der Verein FC Goaletics Schura vor zwei Jahren.

„Wir sind ein Verein, bei dem Teamgeist, Freude am Spiel und sportlicher Ehrgeiz zusammengehören“, sagt Robin Rusch, der die Idee eines eigenen Fußballvereins vor gut zweieinhalb Jahren in die Tat umgesetzt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er selbst beim FC Göllsdorf gespielt. „Dort wurde der Trainer entlassen, obwohl er gute Arbeit geleistet hat, ich war mit dieser Situation nicht einverstanden und habe einen eigenen Verein gegründet.“

Zunächst wurde auf dem Sportplatz des TV Neufra gespielt, doch aufgrund schwieriger Bedingungen habe sich der inzwischen eingetragene Verein FC Goaletics entschieden, im März 2025 den Sitz nach Schura zu verlegen. Ein Großteil der Mannschaft kam ohnehin aus Trossingen und Schura. Ein Jahr lang wurde auf dem Sportplatz der TG Schura trainiert. „Wir konnten hier auch die sanitären Anlagen nutzen“, so Robin Rusch. Nachdem eine Mieterhöhung anstand, sei klar gewesen: „Das können wir uns als ganz kleiner Verein nicht leisten.“

Seit April 2026 trainieren sowohl die Herren, ein paar Damen wie auch Jugendliche auf dem öffentlichen Bolzplatz neben der Solweghalle. „Gegen eine kleine Gebühr bekomme ich an den Trainingstagen auch einen Schlüssel von der Stadtverwaltung, damit wir die sanitären Anlagen in der Solweghalle benutzen und uns umziehen können.“

Aktuell 53 Mitglieder

Von November bis März findet das Aktiven-Training in der Fritz-Kiehn-Halle statt, mit den Jugendlichen in der Friedensschul-Turnhalle. Wie andere Vereine auch zahlt der FC Goaletics Schura an die Stadt die entsprechende Hallenmiete. Auch wenn der Verein nicht mehr in Schura trainiere, „der Name FC Goaletics Schura bleibt so“, betont Robin Rusch. Aktuell hat der Verein 53 Mitglieder, von denen bis auf die Kassiererin alle aktiv sind.

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Die Jüngsten sind in der E- und F-Jugend, die meisten aber in der Herrenmannschaft, die als Besonderheit aufweisen kann, dass auch Frauen mit von der Partie sind – nicht nur im Training, sondern auch bei Spielen in der Kreisliga C3. Die erste Spielsaison 2025/26 wurde kürzlich abgeschlossen. Mit 18 Toren zu 109 Gegentoren hatten die Goaletics das Glück noch nicht ganz auf ihrer Seite. „Wir sind von zehn Mannschaften auf dem letzten Platz“, sagt Robin Rusch. Doch die Mannschaft mit einem Kader von 34 Spielern, darunter inzwischen fünf Frauen, richtet bereits den Blick hoch motiviert in die nächste Runde, die im September beginnt. Zuvor findet im August noch ein Pokalspiel statt.

Offenheit und Integration

Die Jugendmannschaften sind auch schon „heiß“ auf die Zeit nach den Sommerferien. „Wir starten dann im September erstmals mit der E- und F-Jugend im Ligabetrieb“, freut sich der Trainer, dem die Jugendförderung sehr am Herzen liegt. Jugendförderung, Integration und Gemeinschaft stehen an erster Stelle. „Sport sollte jedem zugänglich sein“, betont Robin Rusch, der ganz bewusst auf geringe Mitgliedsbeiträge setzt. „Kinder bezahlen nur 20 Euro im Jahr, damit wirklich jede Familie die Möglichkeit hat, Teil unseres Vereins zu werden.“ Die Erwachsenen bezahlen nur 65 Euro im Jahr. Integration und Gemeinschaft spielen ebenfalls große Rollen. „Wir stehen für Offenheit, Respekt und gegenseitige Wertschätzung“, so Robin Rusch. „Unabhängig von Herkunft, Kultur und Religion – bei uns ist jeder willkommen, denn Fußball verbindet und schafft echte Gemeinschaft.“ Kein Wunder also, dass die Mannschaft multikulti ist. „Wir haben Spieler aus Guinea, aus der Ukraine, Spanien, Italien, Polen, den Niederlanden und aus Deutschland.“

Neun Spieler sind aus Schramberg und fahren zu jedem Training nach Trossingen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zur Jugendförderung zählt auch das Kinderferienprogramm. „Das kam mit 35 Teilnehmern im vergangenen Jahr sehr gut an und wird in den Sommerferien 2026 wieder durchgeführt.“

Kleines Trainerteam

Das Trainerteam setzt sich zusammen aus Robin Rusch für die Aktiven-Mannschaft. Rusch ist auch Torwarttrainer. Als Fitnesstrainer steht Michael Gracia Hernandez-Herger zur Verfügung. Die Jugend wird trainiert von den beiden Damenspielerinnen Hanna Schlaszus und Viktoria Piontek mit Unterstützung von Lukas Kuzmicki, Vater eines Jugendspielers. Alle Trainer arbeiten ehrenamtlich.

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„Wir suchen weitere Damen ab 16 Jahren, um eine eigene Damenmannschaft aufzubauen“, sagt Robin Rusch. „Ebenso suchen unsere vier Mädchen Verstärkung für eine Mädchenmannschaft ab zehn Jahren.“ Auch für die bestehende E- und F-Jugend sowie die aktiven Herren sei man jederzeit offen für weitere Mitspieler. Jeder Spieler bekomme vom Verein ein Trikot mit seinem Namen und seiner Nummer vom Verein. „Es ist uns sehr wichtig, dass jeder einzelne Spieler seine Wertschätzung bekommt.“

Finanziell noch knapp

Der junge Verein ist finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. Fast 500 Euro mussten für die erste Saison an Schiedsrichterkosten aufgebracht werden. Bei Ligaspielen, die auf dem Rasenplatz bei der Solwegschule stattfinden, bezahlen Herren drei und Frauen zwei Euro Eintritt, Kinder sind frei. „Wir haben dann auch Einnahmen durch unseren Getränkeverkauf“, erzählt Robin Rusch. Leider habe man bisher keinerlei Sponsoren, „dafür sind wir jederzeit offen“. Über Lizenzen als Trainer und Torwarttrainer von Rusch gibt es Zuschüsse.

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Der Verein präsentiert sich auf dem Trossinger Pfingst- und Kilbemarkt, so dass der Erlös aus Kuchen- und Getränkeverkauf ebenso in die Vereinskasse fließt. „Als junger Verein kämpfen wir weiterhin mit finanziellen Herausforderungen und verfügen noch über kein eigenes Heimstadion. Umso wichtiger sind für uns Unterstützung, Zusammenhalt und Menschen, die unsere Vision teilen“, sagt Robin Rusch. „Unsere Geschichte steht erst am Anfang – geprägt von Leidenschaft, Solidarität und dem festen Glauben daran, dass Fußball mehr ist als ein Spiel.“ Das Motto lautet: Fußball verbindet. Fußball bewegt. Fußball lebt.