FC Goaletics aus Trossingen: Fußball verbindet im Verein viele Nationen

Große Geschichten beginnen oft klein – mit einer Vision, viel Herzblut und Menschen, die etwas bewegen möchten. So entstand der Verein FC Goaletics Schura vor zwei Jahren.
„Wir sind ein Verein, bei dem Teamgeist, Freude am Spiel und sportlicher Ehrgeiz zusammengehören“, sagt Robin Rusch, der die Idee eines eigenen Fußballvereins vor gut zweieinhalb Jahren in die Tat umgesetzt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er selbst beim FC Göllsdorf gespielt. „Dort wurde der Trainer entlassen, obwohl er gute Arbeit geleistet hat, ich war mit dieser Situation nicht einverstanden und habe einen eigenen Verein gegründet.“