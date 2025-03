FC Gießen – FC 08 Villingen: Villingens Mitaufsteiger mit den fast gleichen Sorgen und Rückschlägen

1 Ex-Profi Michael Fink ist seit September Chefcoach beim FC Gießen und hofft weiter mit seinem Team auf den Klassenerhalt in der Regionalliga. Foto: Eibner

In der Winterpause gab es beim FC Gießen ein großes Kommen und Gehen im Kader. Seit dem 1. März warten die ebenfalls abstiegsbedrohten Hessen auf ein Erfolgserlebnis.









Link kopiert



Mehr Kellerduell in der Regionalliga geht nicht. Das Tabellenschlusslicht aus Villingen (12 Punkte) gastiert beim Vorletzten FC Gießen am Samstag (14 Uhr, wir streamen live). Beide Clubs stiegen im vergangenen Sommer mit jeweils viel Euphorie auf. Der aktuelle Alltag in der Viertklassigkeit ist für beide Vereine trist, wenn auch die Hessen noch ein wenig auf den Klassenerhalt hoffen dürfen und sich aktuell überwiegend als „Ausbildungsclub“ für Talente sehen.