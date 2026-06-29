FC Furtwangen nach der Relegation: Erst der Schock, dann auch Stolz - die Stimmungslage bei den Geschlagenen

Beim FC Furtwangen überwiegt trotz des Nichtaufstiegs nach einer insgesamt starken Saison dennoch das Positive. Eintracht-Mannschaft freute sich nach dem 2:0 schon etwas.

Aus und vorbei! Der FC Furtwangen konnte seine große Chance nicht nutzen, den Sprung in die Landesliga zu schaffen. Das 2:3 im Rückspiel am Samstag gegen den TSV Aach-Linz riss die Mannschaft um Spielertrainer Pietro Morreale aus ihren Träumen. Dabei hatten die Gastgeber mit einem 2:0 nach 13 Minuten einen perfekten Blitzstart hingelegt.

Nicht nur für Pietro Morreale war am Samstagabend nach dem Schlusspfiff unverständlich, „dass wir nach dem 2:0 drei Gänge zurückschalten und kurz vor der Pause dann diese zwei unnötigen Treffer kassieren.“

Coach Pietro Morreale blickt zurück

Der Furtwanger Coach zeigt sich nach der ersten Enttäuschung stolz auf sein Team, „denn wir haben insgesamt eine gute Bezirksliga-Saison gespielt, hatten sehr starke Wochenphasen drin. Wenn du aber so weit kommst, möchtest du dann natürlich auch den Aufstieg perfekt machen.“

Positiv ist, dass der Furtwanger Kader im Großen und Ganzen zusammenbleibt. Mit einem eingespielten Team wird der Vizemeister wieder ins Bezirksliga-Rennen gehen. Nur Thierno Diallo (aus beruflichen Gründen zurück nach Tuttlingen) und Tim Geiger (zur SG Alemannia V-H-U) werden den FCF verlassen. Torhüter-Talent Noah Ott (DJK Villingen) kommt neu.

„Desweiteren sprechen wir gerade noch mit möglichen Neuzugängen“, erklärt Pietro Morreale, der nach einer langen Saison nun auch erst einmal mit etwas Urlaub „den Kopf freibekommen“ möchte.

Die Gemütslage bei der SG Eintracht

Weil die Furtwanger den Landesliga-Aufstieg nicht schafften, muss die SG Eintracht Neukirch/Gütenbach aus der Bezirksliga absteigen. Die SG-Mannschaft war beim Rückspiel live im Furtwanger Rhena-Stadion vor Ort, litt mit den Gastgebern mit: „Als Furtwangen so hervorragend mit dem 2:0 gestartet war, haben wir uns schon große Hoffnungen auf den Klassenerhalt gemacht. Aber so ist Fußball“, betont SG-Spielertrainer Luca Crudo, der sich am Montag schon wieder kämpferisch zeigte: „Jetzt wollen wir unseren Unfall in der Kreisliga A so schnell als möglich reparieren.“

Gehen werden allerdings mit Marcel Klausmann, Samuel Fleig und Adrian Grozinger drei Leistungsträger. Einige A-Junioren rücken bei der SG Eintracht dafür nach.