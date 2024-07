FC Fischbach in Niedereschach: Stefan Kälble verlässt den Posten als Jugendleiter

Dem FC Fischbach in Niedereschach stehen einige Veränderungen bevor. So wurde der Jugendleiter Stefan Kälble und Bernd Müller aus der Vorstandschaft verabschiedet. Doch auch Ehrungen für langjähriges Engagement wurden ausgesprochen.

Mit Jugendleiter Stefan Kälble und Beisitzer Bernd Müller, mussten der Vorsitzende des FC Fischbach (FCF), Adrian Rigoni und der Ehrenamtsbeauftragte des Vereins, Johannes Korte, gleich zwei verdienstvolle Männer aus den Reihen der Vorstandschaft verabschieden. Für beide gab es Präsente und viele lobende und dankende Worte.

Bernd Müller ist 2016 als damaliger Spielführer der zweiten Mannschaft in die Vorstandschaft eingetreten und war als aktiver Beisitzer tätig. Gerade in der zweiten Mannschaft war es stets ein großer Aufwand, Woche für Woche die Spieler zu organisieren.

Abschied aus der Vorstandschaft

Mit der Gründung der SG mit dem FC Weiler trat für ihn Entlastung ein und es gab zudem einen Generationenwechsel bei den Spielführern. 2022 konnte Müller für 300 Pflichtspiele für den FCF geehrt werden, was seinen Einsatz und seine Zuverlässigkeit gegenüber dem Verein nochmals unterstrich. Das Amt als aktiver Beisitzer nahm er stets ernst und verpasste kaum eine Sitzung, wie der Verein mitteilte. Die Mithilfe bei Veranstaltungen und Arbeitseinsätzen sei für ihn eine Selbstverständlichkeit gewesen. Auch die kameradschaftliche Seite ließ er nie zu kurz kommen.

Durch seinen Rückzug als Jugendleiter mussten Rigoni und Korte Stefan Kälble auch aus der Vorstandschaft verabschieden. Als Kälbles Söhne mit dem Fußballspielen begannen, kam er mit der Jugendarbeit des FCF in Berührung und übernahm 2010 den Posten als Jugendleiters. Um es den Kindern aller Altersklassen ermöglichen zu können, beim FCF Fußball zu spielen, stand Kälble immer in engem Kontakt mit Jugendleitern benachbarter Vereine. Auch die Suche nach Jugendtrainern sei nicht immer einfach gewesen. Michael Stern wird in seine Fußstapfen treten. Neu hinzu kommen auch Jonas Flaig und Timo Neizert. Zudem wird Sven Spiegelberg wieder zum Jugendteam dazustoßen.

Jahrzehntelange Engagements

Egon Schlenker und Harald Walther wurden für 60-jährige Mitgliedschaft beim FCF geehrt. Adrian Rigoni und der Ehrenamtsbeauftragte Johannes Korte überreichten den beiden Urkunden sowie ein Präsent und riefen deren Engagement noch einmal in Erinnerung.

Bei der Narrenzunft etwa ist Schlenker Gründungsmitglied. Walther agierte dort etliche Jahre als Zunftmeister und beiden unterstützten den Kirchenchor als aktive Sänger und Walther zudem als Kassenchef. Außerdem musizierte Walther in früheren Jahren auch aktiv beim Musikverein Fischbach und der Mundharmonikagruppe der Fischbacher Senioren. Für den FC Fischbach waren sie vor allem als aktive Fußballer aber auch als Schiedsrichter im Einsatz. „Beide haben in den 60 Jahren ihrer Vereinszugehörigkeit sehr viel für den FC Fischbach getan. Sie haben gemeinsam viele schöne Stunden erlebt und deshalb freuen wir uns, dass wir heute beide für ihre 60-jährige Mitgliedschaft auszeichnen können“, so Korte und Rigoni im Einklang.

Seit 50 Jahren für den Verein aktiv

Mit Günther Hellmich sowie Rainer Storz und Thomas Flaig konnten beim FC Fischbach (FCF) drei Mitglieder für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt und ausgezeichnet werden. Besonders erwähnt wurde dabei Rainer Storz, er ist seit 50 Jahren in vielen Bereichen für den FCF aktiv. Unter anderem hat er als Spieler 946 Spiele für den FCF absolviert. Er sei laut dem Verein „die gute Seele des Vereins.

„Ich glaube man darf behaupten, dass Rainer Storz einer der wenigen ist, die für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden und die auch tatsächlich die ganzen 50 Jahre für den FC Fischbach aktiv waren. Wir ziehen den Hut vor seinem Einsatz“, betonte Adrian Rigoni.