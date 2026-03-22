FC Denzlingen – FC 08 Villingen: Nach Denzlingen ist vor Laufen- und Ravensburg

Der FC 08 Villingen wird beim Schlusslicht in Denzlingen seiner Favoritenrolle gerecht. Es ist ein richtungsweisender Erfolg vor einer ebenso richtungsweisenden Woche.

OBERLIGA Mit dem Wort „richtungsweisend“ werfen wir im Fußball oftmals inflationär um uns. Und auf dem Papier erfüllt der 1:0-Erfolg beim FC Denzlingen für den FC 08 Villingen nicht die Kriterien eines richtungsweisenden Ergebnisses. Schließlich sollte ein Sieg gegen den Tabellenletzten – wenn auch auswärts – zweifelsohne der Anspruch sein. Dennoch fühlt sich dieses Erfolgserlebnis genau so an: richtungsweisend.

Ein hartes Stück Arbeit „Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ein sehr wichtiger Sieg für uns“, machte auch Matthias Uhing, der Cheftrainer der Nullachter, keinen Hehl aus seiner Erleichterung. Er sprach von „großen Emotionen“, die er und seine Mannschaft nach dem späten Siegtreffer von Christian Derflinger in der 86. Minute verspürt hatten. „Es war ein total offenes Spiel, das wir dann erst in den letzten 20 oder 30 Minuten in unsere Richtung gezogen haben“, lobte der 53-Jährige seine Schützlinge für ihre Resilienz bis in die Schlussphase hinein. Auch der Siegtreffer von Derflinger sei in seiner Entstehung ein „Tor des Willens“ gewesen.

Unsere Empfehlung für Sie FC Denzlingen – FC 08 Villingen Ein hartes Stück Arbeit ohne Vergnügungssteuer Der FC 08 Villingen besiegt den FC Denzlingen auswärts knapp mit 1:0. Das hatten die beiden Cheftrainer zum Spiel zu sagen.

Matchplan spät umgesetzt

Der Matchplan sei es gewesen, den in deren ersten und zweiten Dritteln enorm spielstarken Denzlingern möglichst wenige Räume zu geben und den Spielaufbau zu stören. „Wir wussten, dass es gegen sie enorm schwer ist, ins Pressing zu kommen und das Mittelfeld zu kontrollieren“, erklärte Uhing. Und der Übungsleiter gab auch zu, dass seiner Mannschaft dieses Unterfangen in weiten Teilen der Partie – insbesondere in der ersten Halbzeit – nicht wirklich gelang. „Aber dann in der Schlussphase haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, sehr gut umgesetzt.“

Uhing betonte auch die wichtige Rolle der Einwechselspieler an diesem Nachmittag. Yannick und Jonathan Spät sowie wenig später Matthes Glück und Gian-Luca Feißt, der den Siegtreffer vorbereitete, wurden allesamt in eben jener Phase zwischen der 65. und 75. Minute eingewechselt. Sie drückten dem Villinger Spiel ihren Stempel auf und waren maßgeblich daran beteiligt, dass man die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten konnte.

Wichtige Woche

Die Nullachter werden nun alles daran setzen, den Rückenwind und die Emotionen dieses Sieges in die kommenden Aufgaben mitzunehmen. Denn wie das nach einem richtungsweisenden Spiel eben so üblich ist, folgen nun weitere richtungsweisende Spiele. Am Mittwoch (19 Uhr) empfängt man den Verbandsligisten SV Laufenburg im Viertelfinale des SBFV-Pokals. Dann steigt am Samstag (14 Uhr) – ebenfalls in der MS-Technologie-Arena – das Duell mit dem Oberliga-Tabellennachbarn aus Ravensburg. Mit einem Sieg am Friedengrund über den direkten Kontrahenten, der an diesem Wochenende in Reutlingen nicht über ein torloses Remis hinauskam, könnten die Villinger diesen überholen und auf den sechsten Rang klettern. Auch das wäre richtungsweisend.