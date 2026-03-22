FC Denzlingen – FC 08 Villingen: Nach Denzlingen ist vor Laufen- und Ravensburg

Der FC 08 Villingen wird beim Schlusslicht in Denzlingen seiner Favoritenrolle gerecht. Es ist ein richtungsweisender Erfolg vor einer ebenso richtungsweisenden Woche.
OBERLIGA Mit dem Wort „richtungsweisend“ werfen wir im Fußball oftmals inflationär um uns. Und auf dem Papier erfüllt der 1:0-Erfolg beim FC Denzlingen für den FC 08 Villingen nicht die Kriterien eines richtungsweisenden Ergebnisses. Schließlich sollte ein Sieg gegen den Tabellenletzten – wenn auch auswärts – zweifelsohne der Anspruch sein. Dennoch fühlt sich dieses Erfolgserlebnis genau so an: richtungsweisend.