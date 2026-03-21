FC Denzlingen – FC 08 Villingen: Ein hartes Stück Arbeit ohne Vergnügungssteuer
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Matthias Uhing sah, wie seine Mannschaft im Laufe des Spiels immer stärker wurde. Foto: Eibner/Jaeger

Der FC 08 Villingen besiegt den FC Denzlingen auswärts knapp mit 1:0. Das hatten die beiden Cheftrainer zum Spiel zu sagen.

Matthias Uhing (Villingen):
„Das Spiel war auf jeden Fall nicht vergnügungssteuerpflichtig. Es war ein total offenen Spiel, das wir dann erst in den letzten 20 oder 30 Minuten in unsere Richtung gezogen haben. Wir wussten, wie schwierig es sein würde, in Denzlingen zu spielen. Unser Matchplan ist erst in der zweiten Halbzeit – auch dank der Wechsel – richtig aufgegangen. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ein sehr wichtiger Sieg für uns!“

 

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Der FC 08 Villingen fährt beim Tabellenletzten in Denzlingen einen knappen Sieg ein. Erst in der 86. Minute lässt Christian Derflinger die Gäste mit dem Tor des Tages jubeln.

Marco Dufner (Denzlingen):
„Villingen hat etwa ab der 70. Minute das Pendel auf ihre Seite geschwungen. Davor war es – vor allem in der ersten Halbzeit – ein Spiel auf das Villinger Tor. Wenn wir zur Halbzeit mit 2:0 führen, dann wäre das ein normaler Spielverlauf gewesen. Das ist schon die ganze Saison unser Problem: Wir spielen bis zum Sechzehner richtig guten Fußball, aber andere Mannschaften sind im letzten Drittel einfach effizienter als wir.“

 