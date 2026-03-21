FC Denzlingen – FC 08 Villingen: Ein hartes Stück Arbeit ohne Vergnügungssteuer

Marco Dufner (Denzlingen):

„Villingen hat etwa ab der 70. Minute das Pendel auf ihre Seite geschwungen. Davor war es – vor allem in der ersten Halbzeit – ein Spiel auf das Villinger Tor. Wenn wir zur Halbzeit mit 2:0 führen, dann wäre das ein normaler Spielverlauf gewesen. Das ist schon die ganze Saison unser Problem: Wir spielen bis zum Sechzehner richtig guten Fußball, aber andere Mannschaften sind im letzten Drittel einfach effizienter als wir.“