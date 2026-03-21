FC Denzlingen – FC 08 Villingen: Ein hartes Stück Arbeit ohne Vergnügungssteuer

Der FC 08 Villingen besiegt den FC Denzlingen auswärts knapp mit 1:0. Das hatten die beiden Cheftrainer zum Spiel zu sagen.
Matthias Uhing (Villingen):
„Das Spiel war auf jeden Fall nicht vergnügungssteuerpflichtig. Es war ein total offenen Spiel, das wir dann erst in den letzten 20 oder 30 Minuten in unsere Richtung gezogen haben. Wir wussten, wie schwierig es sein würde, in Denzlingen zu spielen. Unser Matchplan ist erst in der zweiten Halbzeit – auch dank der Wechsel – richtig aufgegangen. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ein sehr wichtiger Sieg für uns!“