FC Denzlingen – FC 08 Villingen: Dauerbrenner und Top-Torjäger

1 Christian Derflinger ist beim FC 08 Villingen nicht wegzudenken. Foto: Marc Eich Nicht nur wegen seines späten Siegtreffers war Christian Derflinger einmal mehr einer der wichtigsten Akteure beim FC 08 Villingen.







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Es läuft die 86. Minute. Angriff über die linke Seite. Der eingewechselte Gian-Luca Feißt setzt sich am Rande des Sechzehners durch und hat das Auge für den eingelaufenen Christian Derflinger

. Dieser nimmt die Kugel stark mit dem Außenrist mit und überwindet dann Denzlingens Keeper Oliver Gümpel aus spitzem Winkel. 1:0 für den FC 08 Villingen, der in den vergangenen Minuten immer stärker geworden war und letztendlich im Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht – wenn auch knapp – seiner Favoritenrolle gerecht wurde.