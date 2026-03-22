FC Denzlingen – FC 08 Villingen: Dauerbrenner und Top-Torjäger
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Christian Derflinger ist beim FC 08 Villingen nicht wegzudenken. Foto: Marc Eich

Nicht nur wegen seines späten Siegtreffers war Christian Derflinger einmal mehr einer der wichtigsten Akteure beim FC 08 Villingen.

Es läuft die 86. Minute. Angriff über die linke Seite. Der eingewechselte Gian-Luca Feißt setzt sich am Rande des Sechzehners durch und hat das Auge für den eingelaufenen Christian Derflinger
. Dieser nimmt die Kugel stark mit dem Außenrist mit und überwindet dann Denzlingens Keeper Oliver Gümpel aus spitzem Winkel. 1:0 für den FC 08 Villingen, der in den vergangenen Minuten immer stärker geworden war und letztendlich im Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht – wenn auch knapp – seiner Favoritenrolle gerecht wurde.

 

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Der FC 08 Villingen fährt beim Tabellenletzten in Denzlingen einen knappen Sieg ein. Erst in der 86. Minute lässt Christian Derflinger die Gäste mit dem Tor des Tages jubeln.

Offensive Impulse

Natürlich ist dieser später Siegtreffer die Szene, für die sich der Mann mit der Nummer 7 am Ende dieses Nachmittags feiern lassen darf. Doch wie man es in Villingen von dem Österreicher gewohnt ist, war das Tor in der 86. Minute nicht sein einziger Beitrag zum wichtigen Auswärtssieg. „In der zweiten Halbzeit hat sich Christian wie die ganze Mannschaft gegen und mit dem Ball gesteigert. Er hat immer wieder durch seine individuelle Qualität offensive Impulse gesetzt“, lobte 08-Cheftrainer Matthias Uhing seinen Schützling.

Tragende Säule

Derflinger ist mit acht Saisontoren in der Oberliga nicht nur der beste Villinger Torschütze, sondern auch generell einer der tragenden Säulen und Dauerbrenner im Lager der Nullachter. 26 von 27 möglichen Partien absolvierte er in Liga und Pokal – allesamt in der Startelf, 22-mal über 90 Minuten, in drei weiteren Spielen wurde er erst in der Schlussphase ausgewechselt, wie auch in Denzlingen in der 89. Minute.

 