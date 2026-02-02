FC Brigachtal Ü35 DM: Vor 1000 Zuschauern Wolfsburg und Union Berlin aus dem Weg geräumt

Im Achtelfinale ist für den FC Brigachtal bei der inoffiziellen deutschen Endrunde gegen Alemannia Aachen Endstation. Torhüter Olaf Münch nimmt falschen Zug nach Hamburg.

Das Ü35-Team des FC Brigachtal hat sich bei den inoffiziellen deutschen Hallenfußball-Meisterschaften in Norderstedt bei Hamburg ausgezeichnet verkauft. Nach der überstandenen Gruppenphase war für die Brigachtäler im Achtelfinale Endstation gegen Alemannia Aachen. 1000 Zuschauer sahen hier eine unglückliches 0:1-Niederlage des FCB.

Die Namen beim 3. Köpi-Cup des Hamburger SV waren klangvoll. Das Turnier war wieder sehr gut organisiert. Eine 43-köpfige Reisegruppe des FC Brigachtal machte sich per Zug, Flugzeug und Auto auf den Weg vom Schwarzwald nach Hamburg. Bei der Anreise unterlief Torhüter Olaf Münch noch ein kleiner Fauxpas, als er den falschen Zug bestieg. Doch der Keeper erreichte noch rechtzeitig das Turnier und zeigte gute Leistungen.

Der Turnierverlauf

24 Teams waren am Start, die zunächst in vier Sechsergruppen die Vorrunde ausspielten. Gleich zehn Bundesliga- und Traditionsclubs aus Deutschland und Holland (Heracles Alemlo) waren dabei. Und für alle prominenten Mannschaften war spätestens vor dem Halbfinale jeweils Endstation.

In der Vorrunde besiegte der FC Brigachtal um Coach Jürgen Rothmund und den Reiseorganisatoren Patrick Lacher/Sven Pacher nach dem 0:0 gegen Gruppensieger HSV Barmbek-Uhlenhorst den VfL Wolfsburg mit 3:0 (Tore: Florian Blust, Björn Waller und Florian Stern). Dann folgte direkt der nächste 3:0-Knaller gegen Union Berlin (Tore: Thomas Bucher, Björn Waller und Marco Waidele). Gegen die Insulaner des TSV Büsum gab es einen 6:1-Kantersieg (Tore: Juan Garcia (3), Björn Waller, Florian Stern und Florian Blust). Lediglich gegen den HR Rugenbergen stand eine 0:2-Niederlage. Als Zweitplatzierter ihrer Gruppe erreichten die Brigachtäler das Achtelfinale.

Bereits raus aus dem DM-Turnier waren zu diesem Zeitpunkt neben Union Berlin Borussia Mönchengladbach auch der Gastgeber Hamburger SV.

Der neue DM-Meister bei den Ü35-Teams heißt überraschenderweise FV Ettlingsweiler Die Badener gewannen alle neun Spiele – inklusive des Finales.