FC Brigachtal Ü35 DM: Vor 1000 Zuschauern Wolfsburg und Union Berlin aus dem Weg geräumt

Im Achtelfinale ist für den FC Brigachtal bei der inoffiziellen deutschen Endrunde gegen Alemannia Aachen Endstation. Torhüter Olaf Münch nimmt falschen Zug nach Hamburg.
Das Ü35-Team des FC Brigachtal hat sich bei den inoffiziellen deutschen Hallenfußball-Meisterschaften in Norderstedt bei Hamburg ausgezeichnet verkauft. Nach der überstandenen Gruppenphase war für die Brigachtäler im Achtelfinale Endstation gegen Alemannia Aachen. 1000 Zuschauer sahen hier eine unglückliches 0:1-Niederlage des FCB.