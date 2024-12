FC Brigachtal: Ü 32 Fußballer waren 2024 erfolgreich

7000 Euro Schaden Alkoholisierter Mercedes-Fahrer verursacht Unfall in Schwenningen

In den frühen Morgenstunden des Samstags ist ein Autofahrer mittig über einen Kreisverkehr am "Nordring" und der Hans-Kohler-Straße in Schwenningen gefahren und letztlich in einem Straßengraben liegen geblieben.