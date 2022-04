1 Der FC Brentford hat in dieser Saison als Aufsteiger in die Premier League einiges zu jubeln. Pontus Jansson (Mitte) bejubelt gerade einen Treffer gegen Watford. Foto: Eibner

Der aktuell Tabellenzwölfte der Premier League, der FC Brentford, wird vom 12. bis 19. Juli sein Sommertrainingslager im Donaueschinger Öschberghof absolvieren. Brentford spielt bislang als diesjähriger Aufsteiger eine erfolgreiche Saison.















Damit gibt es nach den großen Gastspielen in den vergangenen Jahren mit dem FC Barcelona, Bayern München und Borussia Dortmund nun eine besondere Premiere. Erstmals wird ein Team aus der Premier League auf der Baar trainieren. Und der FC Brentford plant auch ein Testspiel in der Region. Nur Ort und Gegner stehen noch nicht fest. "Die Gespräche mit möglichen Gegnern, die gegen Brentford spielen, laufen noch", bestätigt Ben Hortig, Manager für Golf und Sport im Öschberghof.

Wenn der 1. FC Köln abreist, kommt der FC Brentford

Trainieren werden die Engländer beim Bezirksligisten SV Aasen. Ob Zuschauer zu den Einheiten zugelassen werden, ist laut Ben Hortig noch offen.

Schon seit Wochen hielten sich die Gerüchte, dass erstmals ein englischer Klub auf die Baar kommen wird.

Der FC Brentford wird also dann im Juli die Qualitäten des Öschberghofes genießen können, wenn der 1. FC Köln (vom 3. bis 10. Juli) wieder abgereist ist. Die Kölner absolvieren am Freitag, 8. Juli, in Singen ein Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau und am Samstag, 9. Juli, ein weiteres Vorbereitungsspiel in Bad Dürrheim gegen den Schweizer Erstligisten Grashoppers Zürich. Hierzu ist der Kartenvorverkauf schon angelaufen.