1 Der FC Brentford unterlag am Samstag im Test gegen den VfB Stuttgart in Friedrichshafen mit 1:2. VfB-Keeper Florian Müller klärt gegen Brentfords Bryan Mboumo. Foto: Eibner

Sachen gibt es auch im Fußball, die gibt es eigentlich gar nicht. Auf dem Sportplatz in Aasen treffen am Dienstag (13.30 Uhr) der FC Brentford und Racing Straßburg aufeinander. Das Testspiel ist öffentlich.















Beim Bezirksligisten SV Aasen staunten die Verantwortlichen am Wochenende nicht schlecht. Hatte der FC Brentford aus der englischen Premier-League in der vergangenen Woche im Rahmen seines Trainingslagers im Öschberghof keine Zuschauer und auch keine Medien beim Training erlaubt, so ist die Testpartie am Dienstag gegen den französischen Erstliga-Klub Racing Straßburg öffentlich. Damit wächst beim SV Aasen die Anspannung. Was tun, wenn am Dienstag zur Mittagsstunde plötzlich über 1000 Zuschauer kommen? Schließlich birgt dieses Testspiel schon einige Reize, besonders auch zum Beispiel als fachlichen Anschauungsunterricht für die Trainer und Spieler in der Region.

"Bei über 1000 Zuschauer wird es eng"

Aasens Vorsitzender Rainer Hall war überrascht, "als es hieß, dass Zuschauer zugelassen sind. Dass beide Klubs gegeneinander noch testen wollten, war schon länger klar. Wir gingen aber davon aus, dass dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. 1000 Zuschauer wären für uns kein Problem. Sollten mehr kommen, wird es aber eng", betont Rainer Hall.

Wer Barcelona schon stemmte...

Der Aasener Vorsitzende ist froh über die ungewöhnliche Uhrzeit, auch wenn sein großer Helferstab dann wohl bei Temperaturen über 30 Grad arbeiten muss.

Rainer Hall will sich nicht vorstellen, wenn das Spiel – der Eintritt kostet lediglich 10 Euro – an einem Abend gelaufen wäre. "Dann würden garantiert einige Zuschauer mehr kommen."

Doch egal, auch diese Herausforderung werden die fleißigen Aasener wieder annehmen. Wer den Besuch von Barcelona erfolgreich stemmt, den kann schließlich nichts mehr erschrecken.

Brentford zieht gegen den VfB Stuttgart den Kürzeren

Übrigens der FC Brentford verlor am Samstag in Friedrichshafen knapp mit 1:2 gegen den VfB Stuttgart vor 3600 Zuschauern. So viele dürften es in Aasen am Dienstag aber sicher nicht werden.