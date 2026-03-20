FC Bayern: Warum Kompany die Länderspielpause diesmal weniger fürchtet

Vor einem Jahr erlitten die Bayern-Profis Davies und Upamecano schwere Verletzungen in den März-Länderspielen. Auch diesmal sind vor den Partien gegen Real Madrid fast alle Münchner Profis im Einsatz.

München - Bayern-Trainer Vincent Kompany blickt in diesem Jahr mit einem nicht ganz so mulmigen Gefühl auf die anstehende Länderspielpause, in der fast alle Münchner Profis von Harry Kane bis Michael Olise international im Einsatz sind. Inklusive der beiden Neulinge Jonas Urbig und Lennart Karl sind allein sieben Bayern-Profis für die WM-Tests der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz und Ghana nominiert worden.

"Die Länderspielpause haben wir natürlich nicht im Griff. Aber es gibt einen großen Unterschied zum vergangenen Jahr. Da waren es Pflichtspiele, jetzt sind es meistens Freundschaftsspiele", sagte Kompany nach den bitteren Erfahrungen aus dem März 2025, als sich die Abwehrspieler Alphonso Davies und Dayot Upamecano jeweils schwer am Knie verletzten und nach Operationen in der entscheidenden Saisonphase ausfielen.

Eberl: Verletzungen als Saison-Knackpunkt

Für die Bayern steht Anfang April gleich das Giganten-Viertelfinale in der Champions League gegen Real Madrid auf dem Programm. "Vor einem Jahr haben wir gesagt, top, alle sind fit. Und plötzlich hatten wir vier Spieler weg", erinnerte Kompany. Für Sportvorstand Max Eberl waren die Verletzungen sogar ein "Casus Knacksus", also der Knackpunkt der Saison. Die Bayern schieden ohne etliche Topspieler im Viertelfinale gegen Inter Mailand aus.

Kompany war vor den ersten Länderspielen im WM-Jahr mit etlichen Auswahl-Coaches in Kontakt, darunter auch Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Und viele Nationaltrainer haben schon entschieden, dass die Spieler wahrscheinlich keine zwei Spiele machen", verriet Kompany. Er schlussfolgerte daraus: "Das ändert viel. Deswegen hoffe ich, dass dieses Mal alles gut läuft für uns."

Musiala-Rückkehr "braucht etwas Zeit"

Im Austausch mit Nagelsmann konnte Kompany vereinbaren, dass Jamal Musiala nach einer Schmerzreaktion am operierten linken Bein nicht zum DFB-Team reist. Nagelsmann hatte auf ein DFB-Comeback des 23-Jährigen nach einem Jahr ohne Länderspiele gehofft.

"Bei Jamal haben wir eins zu eins das gleiche Ziel. Wir wollen das Beste für Jamal, damit er wieder sein bestes Level erreicht. Dann ist es gut für die Nationalmannschaft und gut für uns", berichtete Kompany über den Austausch mit Nagelsmann: "Wir haben ein gutes Verhältnis, das läuft gut."

Wann Musiala für den Bundesliga-Tabellenführer wieder spielen kann, ist offen. Er solle nach den Länderspielen "im richtigen Moment" wieder in die Gruppe integriert werden, berichtete Kompany. "Sorgen mache ich mir überhaupt nicht", versicherte der Bayern-Coach: "Es ist ein Prozess, der etwas Zeit braucht."