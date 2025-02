FC Bayern nach Torfest: Kane-Rekord und Abwehr-Zweifel - Müssen Sinne schärfen

3 Harry Kane traf auch im 50. Bundesliga-Spiel. Foto: Sven Hoppe/dpa

Beim Sieg des großen FC Bayern gegen das kleine Kiel fallen Tore wie am Fließband - kurioserweise auf beiden Seiten. Der Kontrollverlust ist alarmierend. Ein «Monster» erstaunt sogar die eigene Frau.









München - Trotz nächstem Rekord und neuer Trophäe verließ Harry Kane die Arena nicht rundum glücklich. Der alarmierende Kontrollverlust des FC Bayern in einer wilden Schlussphase beim 4:3 (2:0) gegen Holstein Kiel rückte die Bestmarke von 55 Toren in 50 Bundesliga-Spielen und die Ehrung für das Tor des Jahres in den Hintergrund. "Es ist erst vorbei, wenn es vorbei", mahnte Top-Profi Kane nach seinem erneuten Doppelpack. "Aber wir sind Erster und es wäre ein Traum, den Titel mit Bayern zu gewinnen."