FC Bayern München gegen VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß im Südgipfel spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß im Südgipfel spielen lassen

12 Sebastian Hoeneß und seine Mannschaft stehen vor einer großen Aufgabe. Die Startelf sehen Sie in der Bilderstrecke. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Südgipfel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart wird seit einiger Zeit diesem Titel wieder gerecht. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß schickt im Topspiel seine beste Elf ins Rennen.









Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart begegnet dem FC Bayern München mit maximalem Respekt. „Das ist die größte Aufgabe, die du gerade haben kannst – in Deutschland, vielleicht sogar in Europa“, sagte der Coach der Schwaben vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga beim Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Auch bei den Bajuwaren ist die Gegnerbetrachtung von einem gewissen Respekt geprägt. „Die sind mittlerweile eine große Nummer in der Bundesliga“, sagte beispielsweise Bayern-Spieler Thomas Müller vor dem Südgipfel.