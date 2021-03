10 Lehrstunde, Lewy-Gala, Brutale Qualität – das Presseecho zum VfB-Spiel. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat beim Serienmeister Lehrgeld bezahlt. Das Presseecho fällt entsprechend aus. Ein Überblick.

Stuttgart - Beim VfB Stuttgart ist nach der herben Klatsche gegen den FC Bayern München Wunden lecken angesagt. Die Schwaben kamen am 26. Spieltag in der Fußball-Bundesliga beim Serienmeister so richtig unter die Räder. Das mediale Echo auf die Partie fällt entsprechend deutlich aus. Wir haben einige Pressestimmen zusammengestellt.

„Die Suche nach dem Kick“, titelt der „Spiegel“ und bilanziert: „Auch beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart braucht der FC Bayern einen Schockmoment, um wach zu werden. Der Meister bleibt seiner Linie treu.“

„Dreimal Lewandowski bei Bayerns historischem Unterzahl-Sieg“, schreibt der „kicker“ und sieht den FCB über den VfB „hinwegfegen“.

Bei „Sport1.de“ titelt man: „„Brutale Qualität“: FCB unaufhaltsam“ und schreibt „Der FC Bayern setzt trotz Unterzahl und angeführt von Robert Lewandowski ein Ausrufezeichen im Titelrennen. Trainer Hansi Flick schwärmt - und bremst Thomas Müller.“

„Aufritt der großen Jungs“ schreiben die Kollegen der „SZ.“

„Lewy-Gala trotz Unterzahl! FCB nimmt VfB auseinander“ – bei „Spox.com“ wird es martialisch.

„Die Schwaben stehen wie bedröppelte Lehrlinge da“ – unser „Nachschuss“, der Kommentar zum Spiel.

„Nächste Lewandowski-Show: „Das macht mich sehr stolz“ – titelt man bei „t-online.de“.

