FC Bayern gegen VfB Stuttgart: Harry Kane gegen Serhou Guirassy – alles zum Duell der Ballermänner

1 Im September 2022 hat Serhou Guirassy per Elfmeter gegen den FC Bayern getroffen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Wenn am Sonntag der FC Bayern den VfB Stuttgart empfängt, ist das auch das Duell der aktuellen Topstürmer der Fußball-Bundesliga. Was zeichnet Harry Kane und Serhou Guirassy aus? Was haben sie gemeinsam?









Es gibt ja so einige Duelle, auf die man das Aufeinandertreffen des VfB Stuttgart an diesem Sonntag (19.30 Uhr/Sat 1/Liveticker) beim FC Bayern herunterbrechen könnte. So treffen etwa zwei Torhüter aufeinander, die eine spezielle Verbindung haben. Sowohl Manuel Neuer vom FC Bayern als auch der VfB-Keeper Alexander Nübel spielten einst beim FC Schalke 04 – und bei den Münchnern war Nübel einst als Neuer-Nachfolger vorgesehen.