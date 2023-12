Die Konstellation könnte spannender nicht sein. Der Südgipfel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart an diesem Sonntag (19.30 Uhr) wird seinem Namen mal wieder gerecht – denn es handelt sich dank des Stuttgarter Höhenflugs um ein echtes Spitzenspiel in der Arena des Rekordmeisters.

Und anders als bei allen anderen Sonntagsspielen der Bundesliga können auch Fans, die kein Abo beim an diesem Tag übertragenden, kostenpflichtigen Streamingdienst Dazn haben, live dabei sein. Der Grund: Sat 1 überträgt am Sonntag live aus München.

Lesen Sie auch

Der Privatsender hat sich das kleinste TV-Rechtepaket in dieser Saison gesichert. Sat 1 zeigte bereits das Eröffnungsspiel am ersten Spieltag live. Hinzu kommen Übertragungsrechte bei insgesamt zehn Spielen aus der Bundesliga und der zweiten Liga, darunter sind auch jeweils eine Partie am letzten Spieltag vor der Winterpause und am ersten Spieltag nach der Winterpause – und obendrein die Relegationsspiele für die erste und zweite Liga am Ende der Saison.

Nach der Übertragung des VfB-Spiels in München am Sonntag ist Sat 1 am Dienstag darauf bei der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FSV Mainz am Ball, ehe der Sender auch den Jahresauftakt 2024 zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim am 12. Januar überträgt.