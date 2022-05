10 Franz Beckenbauer vor seinem Debüt als Trainer des FC Bayern – das er im Februar 1994 gegen den VfB verliert. Foto: imago/WEREK

Die Bilanz des VfB Stuttgart beim FC Bayern ist schlecht. In der Bundesliga gab es nur sechs Siege bei 36 Niederlagen – einen großen Erfolg feierte der VfB am 13. Februar 1994 im bitterkalten Münchner Olympiastadion. 3:1 hieß es am lausig kalten Sonntagabend – die Tore erzielten Guido Buchwald, Fritz Walter und Andreas Buck, Lothar Matthäus glich zwischendurch für die Bayern aus.

Es war ein spezielles Spiel damals, denn Franz Beckenbauer feierte sein Trainerdebüt bei den Bayern. Der Kaiser hatte Erich Ribbeck nach durchwachsener Vorrunde abgelöst und sollte den Rekordmeister am Ende noch zur Meisterschaft führen.

Beim VfB feierte Coach Jürgen Röber nach dem Ende von Christoph Daum als Trainer der Stuttgarter sein Pflichtspieldebüt und stahl Beckenbauer mit dem Coup im Olympiastadion die Show. Am Ende wurde der VfB Siebter in der Liga – das 3:1 von München war der große Höhepunkt der Saison. Viel Spaß mit unserer Bildergalerie.