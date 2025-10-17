Der Klassiker ist ein Spitzenspiel: Tabellenführer FC Bayern empfängt den Zweiten Borussia Dortmund – mit Protagonisten mit VfB-Vergangenheit, wie unsere Schnappschüsse zeigen.

Es ist erst der siebte Spieltag, aber es geht bereits um eine Vorentscheidung um die Meisterschaft. „Wenn wir gewinnen, sieht es schon gut aus“, sagte Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer vor dem deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag (18.30 Uhr). Gut ausschauen heißt: Gewinnt der Erste gegen den Zweiten, beträgt der Abstand sieben Punkte.

Bayern-Trainer Vincent Kompany findet es zumindest „völlig okay, dass wir dieses Spiel groß machen“. Allein schon, weil „diese Topspiele gegen Dortmund fast eine eigene Art Pokal sind, dieses Spiel allein willst du gewinnen. Dann kommt der Rest.“

So viel VfB Stuttgart steckt im Klassiker

Mit sechs Siegen aus sechs Partien und einem Vorsprung von mindestens fünf Punkten auf den nächsten Verfolger hätten die bisher souveränen Bayern den Titelkampf aber erst mal langweilig gemacht – mit einigen Protagonisten auf dem Platz, die eine Vergangenheit beim VfB Stuttgart haben.

Auch beim Konkurrenten Borussia Dortmund gibt es einige Profis, die bereits das weiß-rote Trikot getragen haben. Wir haben nach alten Schnappschüssen dieser Spieler im VfB-Trikot gesucht – und sie vor dem deutschen Klassiker an diesem Samstag in München gefunden. Viel Spaß beim Durchklicken!