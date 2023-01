1 Pablo Gil kommt nicht. So macht beim Landesligisten FC Bad Dürrheim das bisherige Trainerduo mit Massimo Verratti (rechts) und Francesco Milia weiter. Foto: Benjamin Wildgruber

Der frühere Nullachter Pablo Gil wird den Landesligisten FC Bad Dürrheim nicht trainieren. Er sollte nun im Januar in der Kurstadt starten. Doch der 34-Jährige erhielt überraschend für die kommende Saison ein Angebot eines spanischen Profiklubs, dort als Trainer zu arbeiten.















Der Name des zukünftigen Klubs von Pablo Gil war am späten Donnerstagabend noch nicht bekannt.

Die Bad Dürrheimer Verantwortlichen wollten Pablo Gil bei so einer hervorragenden sportlichen Chance keine Steine in den Weg legen. Der Vertrag mit ihm wurde nun wieder aufgelöst. Bis Dezember war Pablo Gil als "Fußball-Ausbilder" beim spanischen Erstligisten Getafe tätig gewesen.

Vertragsauflösung der vernünftige Weg

"Bei so einem Angebot für Pablo Gil in Spanien können wir natürlich nicht mithalten", erklärt Benjamin Wildgruber, der Vorsitzende des FC Bad Dürrheim. "Es ist schade. Wir haben uns natürlich auf Pablo gefreut, aber so eine Chance im Profibereich als Trainer zu erhalten, gibt es nicht allzu oft. Wir haben selbst viel vor und möchten uns auf unsere Aufgaben in der Rückrunde konzentrieren. Vor unserer Mannschaft steht ein vollgepacktes Vorbereitungsprogramm und wir freuen uns auf die Herausforderung. Es bringt ja nichts, einen Trainer für nur fünf Monate zu holen", so Benjamin Wildgruber weiter.

Massimo Verratti bleibt Chefcoach

Die Arbeit von Pablo Gil, der früher auch beim FC 08 Villingen zu den Leistungsträgern zählte, war in Bad Dürrheim langfristig nach einem neuen Konzept angelegt gewesen. Vor allem sollte sich auch der Nachwuchs des FC unter der Regie von Gil weiterentwickeln. Doch die Dinge entwickelten sich in der Kurstadt nun anders.

Massimo Verratti wird als Cheftrainer beim noch abstiegsbedrohten Landesligisten weiterarbeiten. Co-Trainer wird Francesco Milia sein. Beide haben die Mannschaft bereits bis zur Winterpause trainiert. Neuer Torhütertrainer wird Thorsten Deckert, der zurückkehrt und zusammen mit Ralf Rosenthal für die Keeper zuständig ist.