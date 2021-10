VfB-Fans im Netz verzweifeln an der Klatsche

8 Ein ratloser und enttäuschter Wataru Endo vom VfB Stuttgart steht nach einem der Augsburger Gegentore auf dem Platz. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat gegen den FC Augsburg eine herbe Niederlage kassiert. Die Fans im Netz sind fassungslos.















Augsburg - Nichts für schwache Nerven ist der Auftritt des VfB Stuttgart am Sonntag gegen FC Augsburg gewesen. Das lag nicht nur am Spielverlauf mit einem Augsburger Team, das erstaunlich kämpferisch unterwegs war, sondern auch am Verletzungspech, das dem VfB schon seit Längerem anhaftet.

Am Ende ging der VfB Stuttgart mit dem Ergebnis 1:4 als deutlicher Verlierer vom Platz. Die Fan-Reaktionen im Netz sind entsprechend.

Wieder mussten beim ohnehin verletzungsgeplagten VfB Stuttgart zwei Spieler vorzeitig mit Blessuren vom Platz. Dieses Mal traf es Chris Führich und Marc Oliver Kempf. Ob des ohnehin schon dezimierten Kaders rauften sich die Fans im Netz die Haare.

Viele Fans waren unzufrieden mit der Leistungs des Schiedsrichter-Gespanns, das nach deren Meinung die übergroße Härte des Augsburger Spiels viel zu oft ungeahndet ließ.

Und dieser VfB-Anhänger wittert schon wieder ein Gespenst, mit dem der VfB Stuttgart schon eine Menge Erfahrung hat.

Der VfB Stuttgart läuft am kommenden Spieltag gegen Arminia Bielefeld auf. Nach der Niederlage gegen FC Augsburg ist der Druck nun deutlich gewachsen.