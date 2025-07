Eigentlich herrschte pure Feierlaune, wäre da nicht der Schock beim Neunmeterturnier gewesen. Ein junger Mann musste wiederbelebt werden. In diesem Moment rückte das Jubiläum in den Hintergrund. Und zum Glück hatten die Retter nach bangen Minuten das Leben des jungen Mannes gerettet.

Doch es konnte an diesem Wochenende auch gefeiert werden. Der Vorsitzende Tobias Schmollinger durfte das Publikum in dem voll besetzten Festzelt begrüßen, darunter viel Prominenz. 105 Jahre FV Ahldorf – das sei eine beeindruckende Zahl. „Dahinter stehen nicht nur sportliche Erfolge, sondern vor allem auch Leidenschaft, Zusammenhalt und unzählige Geschichten, die uns verbinden“, so Schmollinger.

Festlicher Ehrungsabend

Ein Höhepunkt sei der Aufstieg in die Landesliga 2018 gewesen. Ein Meilenstein, der zuvor nur einmal, 1978, erreicht wurde. Damengymnastik, Dancefitness, Kung Fu und Kinderturnen. Alle diese Angebote zeigen das Bild eines vielseitigen Vereins.

Eine Ehrung für ihr Lebenswerk erfuhren zwei verdiente Mitglieder des FVA, von links: Vorsitzender Tobias Schmollinger gratulierte Karl Seifried und Manfred Ruggaber, rechts der zweite Vorsitzende Benjamin Schweizer. Foto: Jürgen Baiker

Durch den festlichen Ehrungsabend führte Marina Klatt, OB Peter Rosenberger eröffnete den Reigen der Grußworte. In Ahldorf sei es eine gute Tradition, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ortsvorsteher Hartmut Göttler schloss sich an. Marina Klatt hatte ihn angekündigt mit den Worten „aus Ahldorf für Ahldorf“. Er sagte: „Heute feiern wir ein Jahrhundert voller Leidenschaft, Teamgeist und unzähliger unvergesslicher Momente, auch den Zusammenhalt, der unseren Verein zu etwas besonderem macht. Der Verein ist ein Symbol für Gemeinschaft, Einsatz und Freude am Fußball. Wir blicken voller Zuversicht in die Zukunft.“

Wolfgang Ottmar überbrachte die Glückwünsche des Württembergischen Fußballverbandes und der Vorstandschaft des Fußballbezirks Nordschwarzwald.

Verdienste gewürdigt

Im Sinne des von den Gründungsvätern anvertrauten Erbes gilt es Tradition und Fortschritt zu einer Einheit zu verschmelzen, die auch den Hausforderungen an den Sportverein der Zukunft standhält.

Anselm Fischer und Wolfgang Hank wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Foto: Jürgen Baiker

Damit sind nicht nur die Ereignisse im sportlichen Bereich gemeint, sondern ebenso die Bemühungen im Umfeld, nämlich neue Aktivitäten im Vereinsleben zu entfalten.

In all den Jahren der Vereinsgeschichte des FV Ahldorf haben sich immer wieder Idealisten gefunden, die – getragen vom Sportgeist- die Ärmel hochkrempelten und mit Ehrgeiz und Motivation den Verein in seinem Fortbestand gesichert haben. Die Mitarbeit in Vereinen verbindet Jung und Alt und fördert die Kameradschaft. Alle Herausforderungen und Aufgaben bis zu diesem Ehrentag wurden ehrenamtlich und mit viel Engagement erledigt.

Erinnerung an Gründungsmitglieder

Sportkreispräsident Alfred Schweizer sprach über die Gründungsmitglieder des FVA. „In ihnen brannte das Feuer, Fußballsport zu machen. Vor allen Dingen wollten sie eines: Sie wollten Spaß haben, losgelöst von den damaligen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten. Das Feuer beim Fußballverein Ahldorf brennt nunmehr seit 100 beziehungsweise 105 Jahren. Lassen sie es bitte nicht erlöschen.“

Der FV Ahldorf ehrte bei seinem Jubiläumsfest langjährige Mitglieder, von links: Monika Noll, Regina Lachenmaier und Maren Kipp. Foto: Jürgen Baiker

Marina Klatt stellte mit mehreren Kolleginnen die Geschichte und Entwicklung des Vereines über die vergangenen 100 beziehungsweise 105 Jahre vor. In fünf Blöcken ging sie auf die Ereignisse und Personen ein. Zwischendurch gab es mehrere Aufritte des Chores Wild Voices. Im Mittelpunkt deren Lieder stand natürlich der Fußball.

Jürgen Bross wurde für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Foto: Jürgen Baiker

Am Tag zwei des Jubiläumswochenendes standen eine „Dance-Fitness-Party, ein Neun-Meter-Turnier und ein AH-Turnier auf dem Programm, danach gab es Partymusik mit dem Allleinunterhalter Alex Vees. Am Tag drei war ein musikalischer Unterhaltungsmittag und -abend mit dem MV Ahldorf und dem MV Riedheim angesagt. Die Tanzmädchen der Narrenzunft rundeten das Sonntagsmittagsprogramm ab.

Sportkreisehrungen

Ehrungen des Sportkreises erhielten Tobias Hassmann (WSJ Ehrungspins in Bronze) und Klaus Graf (in Silber). Die WLSB-Ehrungsnadel in Bronze ging an Rouven Fischer und Thilo Gramer. Die WLSB-Ehrungsnadel in Silber erhielten Alexander Busse, Klaus Schmollinger, Tobias Lachenmaier, Jendrik Hank und Gunther Seifried. Die WLSB-Ehrennadel in Gold ging an Matthias Hertkorn und Dieter Hank

Mitgliederehrungen

Für seine 50-jährige Treue zum FVA wurde Jürgen Bross ausgezeichnet, für jeweils 40 Jahre Zugehörigkeit Ulrich Merz und Detlef Hertkorn. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Monika Noll und Regina Lachenmaier geehrt, für 20 Jahre Maren Kipp

Ehrenmitglieder

Zu Ehrenmitgliedern wurden Anselm Fischer und Wolfgang Hank ernannt. Ehrung für ihr Lebenswerk

: Karl Seifried und Manfred Ruggaber wurde eine Ehrung für ihr Lebenswerk zuteil