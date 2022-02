1 08-Kapitän Dragan Ovuka und Co. gewannen mit viel Spielfreude deutlich beim Landesligisten SC Gottmadingen-Bietingen. Foto: Marc Eich

In seinem vorletzten Testspiel dieser Vorbereitungsperiode ließ es der Oberligist FC 08 Villingen am Dienstagabend mit einem 9:0 (1:0) in Gottmadingen richtig krachen.















Link kopiert

Der aktuelle Landesliga-Dritte SC Gottmadingen-Bietingen hatte gegen einen sehr engagierten und konzentrierten Oberligisten keine Chance. Erich Sautner hatte für die Villinger in der 14. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter den Torreigen eröffnet.

Der FC 08 warf nach einer 1:0-Führung zur Pause dann seine Tormaschine so richtig an. Es trafen in regelmäßigen Abständen für die Gäste:, Lhadji Badiane (49.), Leon Albrecht (50.), Volkan Bak (58.), Erich Sautner (64.), Mauro Chiurazzi (70.), Mokhtar Boulachab (82.), Leon Albrecht (83.) und Mokhtar Boulachab (85). 08-Coach Marcel Yahyaijan zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden: "Die Jungs haben heute vieles gut gemacht, haben sehr viel Spielfreude und gerade in der zweiten Halbzeit viel Effizienz im Torabschluss gezeigt. Was mich auch gefreut hat, dass wir nach einem großen Vorsprung dann bis zum Ende des Spiels dennoch die Spannung hochgehalten haben. Aber wir stufen das Ergebnis in dieser Testphase auch richtig ein."

Fünf Spieler gehen über die 90 Minuten

Im Villinger Tor spielte Henning Schwenk 65 Minuten lang, dann machte er Platz für Tim Stelzl. Über die 90 Minuten "gingen" Tevfik Ceylan, Erich Sautner, Tim Zölle, Mauro Chiurazzi und Mokhtar Boulachab.

Kamran Yahyaijan kehrt bald ins Teamtraining zurück

Positive Nachrichten gibt es auch von Angreifer Kamran Yahyaijan. Bei einer weiteren Untersuchung wurde im Kniegelenk "lediglich" eine Entzündung festgestellt. Der Stürmer möchte am Montag wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen.

Für den FC 08 geht es in seinem letzten Testspiel am Samstag (15 Uhr) auswärts gegen den Verbandsligisten FC Teningen, bevor dann eine Woche später der Re-Start der Oberliga-Saison mit dem Villinger Gastspiel in Bruchsal läuft.