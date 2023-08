So sieht ein perfekter Auftakt aus: Fußball-Oberligist FC 08 Villingen schlug am Samstagnachmittag den ambitionierten Aufsteiger VfR Mannheim im heimischen Friedengrund verdient mit 4:0 (2:0).

Die 900 Zuschauer in der MS Technologie-Arena waren vor dem ersten Pflichtspiel-Auftritt der „neuen“ Nullachter in der Oberliga-Saison 2023/24 enorm gespannt. Wie würden sich die Neuzugänge um Königstransfer Marcel Sökler präsentieren? Was hatte sich der neue Coach Ryszard Komornicki ausgedacht? Wie wird der von vielen Experten stark eingeschätzte Aufsteiger aus Mannheim in Villingen auftreten?

Taktik und Personal

Ryszard Komornicki, WM-Teilnehmer von 1986, setzte in der Startelf mit Außenverteidiger Enrico Krieger, Außenstürmer Abdu M’Boob und Sturmtank Marcel Sökler auf drei Neuzugänge. Zwischen den Pfosten stand Dennis Klose. Krieger, Frederick Bruno, Matthias Stüber und Tim Zölle bildeten die Viererkette, vor der im 4:2:3:1-System Jonas Busam und Georgios Pintidis als die beiden Sechser agierten.

Neben Abdu M’Boob baute der 08-Coach im offensiven Mittelfeld auf Kapitän Tevfik Ceylan und Ergi Alihoxha. Ganz vorne agierte Marcel Sökler. Etwas überraschend saß Leon Albrecht zunächst auf der Bank.

Die erste Halbzeit

Beide Teams starteten schwungvoll, offensiv und hätten bereits früh in Führung gehen können – ja müssen. Nach nur 25 Sekunden startete Tevfik Ceylan durch, doch sein Schuss verfehlte knapp das Gehäuse. Ein Pass zum mitgelaufenen Abdu M’Boob wäre auch eine Option gewesen. Danach verpasste Marcel Sökler knapp das 1:0 (3.). Auf der anderen Seite brachte Ex-Profi Marcel Titsch-Rivero (6.) das Kunststück fertig, den Ball aus zwei Metern über die Latte zu jagen. Viel besser machte es Ceylan, der einen kapitalen Patzer von VfR-Torwart Paul Lawall – unter Druck gesetzt von Sökler – nach 30 Minuten aus rund 18 Metern eiskalt ausnutzte. Nach der 1:0-Führung durch den Villinger Spielführer tanzte M’Boob (35.) seinen Gegenspieler elegant aus, doch der Schuss des Neuzugangs verfehlte knapp das Gehäuse – wie auch der schöne Schlenzer von Ceylan (43.). Doch eine Zeigerumdrehung später zeigte Marcel Sökler seine Ausnahmeklasse. Nach einer präzisen Flanke von Krieger, der ein starkes Debüt feierte, erhöhte der Angreifer per Kopf auf 2:0.

Die zweite Halbzeit

Schon nach 56 Minuten war dann alles klar im Friedengrund. Nach einem Ceylan-Freistoß drückte M’Boob das Leder via Innenpfosten über die Linie. Damit hatte nach Sökler schon der zweite 08-Neue eingenetzt. Nach 63 Minuten kamen Leon Albrecht und Samet Yilmaz. Wenig später durfte mit Neven Ivancic ein weiterer Zugang ran. Fast hätte Albrecht sogar noch das 4:0 markiert. Dieses war dann mit Nico Rodewald (88., per Hacke), von Albrecht eingesetzt, einem anderen Einwechselspieler vorbehalten.

Das Fazit

Um 17.20 Uhr waren auch die ersten Fragen beantwortet: Alle von Beginn an aufgestellten Neuen hatten ein überzeugendes Debüt hingelegt. Die Spielidee von Ryszard Komornicki – der direkte Weg zum Tor sollte mit Selbstvertrauen und Risiko gesucht werden – war klar erkennbar, wenn auch noch nicht jeder Pass einen Abnehmer fand, nicht alle Laufwege stimmten. Und der VfR zeigte, dass er über eine spielstarke Mannschaft verfügt, die aber in Villingen etwas Lehrgeld bezahlte.

Die schnelle Stimme

„Das war eine starke Mannschaftsleistung. Aber wir dürfen das Ergebnis nicht überbewerten“, betonte Marcel Sökler kurz nach dem Abpfiff.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose – Zölle, Bruno, Stüber, Krieger - Pintidis (86. Cristilli), Busam – Alihoxha (63. Albrecht), Ceylan (78. Ivancic), M’Boob (63. Yilmaz), Sökler (86. Rodewald). VfR Mannheim: Lawall – Denefleh (46. Ulusoy), Becker, Titsch-Rivero, Neuner (46. Arthee), Sahiti (60. Sanyang), Amin, Pander, Szarka, Metzger, Polat. Tore: 1:0 Ceylan (30.), 2:0 Sökler (44.), 3:0 M’Boob (56.), 4:0 Rodewald (88.).Schiedsrichter: Timo Bugglin (Binzen).Gelbe Karten: Busam/Metzger, Amin.Ampelkarte: Metzger. Zuschauer: 900.