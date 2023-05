Goalie Christian Mendes (50) schließt sich dem Landesligisten Türkischen SV Singen an. Der ehemalige Oberliga-Torhüter der Nullachter, zuletzt beim FC Hörbranz in seiner österreichischen Heimat zwischen den Pfosten, wird nicht nur Torwarttrainer, sondern soll auch einen Spielerpass bekommen. „Ich bin vor allem als Spieler eingeplant, hatte ja gesagt, dass ich unbedingt nach Deutschland zurückkehren will“, so der Routinier am Mittwoch gegenüber unserer Redaktion. Christian Mendes gab zudem preis, dass sein Sohn Adrian die U21 des FC 08 Villingen wohl verlassen wird. „Er braucht mehr Spielminuten.“ Abwehrrecke Patrick Peters – noch beim Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen – wird in der kommenden Runde für den Verbandsligisten FC Singen 04 verteidigen.

Oberliga-Transfers

Unterdessen hat Oberligist SSV Reutlingen Stürmer Roman Kasiar (FSV 08 Bietigheim-Bissingen) und Linksverteidiger Daniel Sanchez (SC Viktoria Griesheim) verpflichtet. Vincent Fitze (VfB Eppingen) und Daniele Cardinale (Calcio Leinfelden-Echterdingen) kommen dagegen nach Bietigheim. Der Göppinger SV hat von Ligarivalen Emmanuel McDonald (Neckarsulmer Sport Union) und Noah Hirth (Offenburger FV) an sich gebunden.