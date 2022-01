1 Der Ex-Nullachter Flamur Berisha (links) wechselt vom SGV Freiberg zu den Stuttgarter Kickers. Foto: Eibner

Kurz vor dem Ende des Transferfensters schlugen einige Oberliga-Kontrahenten des FC 08 Villingen noch zu. Auch zwei Ex-Nullachter wechseln bald die Seiten. Zudem stellen einige Teams in Sachen Trainer neue Weichen.















Natürlich hat auch Marcel Yahyaijan genau beobachtet, was sich in Sachen Transfers in der Winterpause tat. Ein Wechsel ragt für den Villinger Coach heraus. "Freiberg hat mit Marco Kehl-Gómez einen sehr erfahrenen Mittelfeldspieler verpflichtet. Er war beim Drittligisten Türkgücü München Stammspieler, zuvor beim West-Regionalligisten RW Essen der Kapitän", glaubt der Villinger Trainer nicht, dass Freiberg noch von der Tabellenspitze zu verdrängen ist. "Und die Stuttgarter Kickers werden wohl den zweiten Platz halten." Diese setzen bald auch auf einen ehemaligen Villinger.

Stuttgarter Kickers

Der frühere 08-Akteur Flamur Berisha (22) wechselt im Sommer vom SGV Freiberg zu den Stuttgarter Kickers. Beide Teams sind in der Oberliga heiße Rivalen um den Aufstieg in die Regionalliga. Man sehe das Potenzial von Berisha bei weitem noch nicht ausgereift, begründete Kickers-Sportdirektor Marc Stein die Verpflichtung. Bei Freiberg konnte sich Berisha bisher keinen Stammplatz erkämpfen. Er stand pro Partie durchschnittlich 20 Minuten auf dem Platz. Zudem verleihen die Stuttgarter Kickers zwei Spieler an Ligakonkurrenten: Stürmer Tyron Profis spielt bis zum Saisonende für den 1. Göppinger SV, Defensivmann Robin Schwemmle für die TSG Backnang.

SV Linx

Im vergangenen Jahr wechselte Keven Feger (31) vom FC Villingen zum SV Linx, wo er zum Stammpersonal zählt. Jetzt kehrt der Defensivakteur für die neue Saison als Spielertrainer zu seinem früheren Verein SV Hausach zurück. Beim Tabellensechsten der Kreisliga A wird er Nachfolger von Cheftrainer Manfred Hellmig (59), der sich eine sportliche Auszeit nimmt. Dagegen verlängerte beim SV Linx Coach Thomas Leberer (55) seinen Vertrag. Er wird in der neuen Saison auch noch für die Bezirksliga-Elf und das Scouting verantwortlich sein.

TSV Ilshofen

Nach der überraschenden Demission des bisherigen Trainers Julian Metzger wird der bisherige Coach der zweiten Mannschaft – Ramazan Kandazoglu (33) – die Oberliga-Elf nicht nur vorübergehend, sondern bis zum Saisonende als Cheftrainer betreuen.

FV Lörrach-Brombach

Rechtsverteidiger Benjamin Gysin (20) kommt vom SV Muttenz (Schweiz) für die Rückrunde. Dagegen verlässt Mustafa Muharemovic (21) überraschend den FV Lörrach-Brombach. Er wechselt zum Schweizer SC Dornach.

Spfr. Dorfmerkingen

Angreifer Kadir Ciraci (20) geht zum württembergischen Verbandsligisten TSG Hofherrenweiler, Abwehrspieler Lukas Michel (20) zum TSV Crailsheim.

TSG Backnang

Defensivakteur Elias Rahn (19) kommt neu als Leihspieler vom Regionalligisten SG Sonnenhof-Großaspach. Neu ist auch Torwart Jonas Dieseler (22) vom Team der Saint Francis University (USA).

FC Bruchsal

Defensivakteur Parker Phill Pagna (20) wechselt zum FV Speyer.

Göppinger SV

Den Göppinger Chefcoach Gianni Coveli plagen Verletzungssorgen. Voraussichtlich stehen zum Punktspielauftakt nach der Winterpause die zentralen Mittelfeldakteure Gent Cerimi (Fingerbruch) und Tim Schraml (Schulterprobleme) sowie Defensivspieler Domenic Brück aufgrund seiner Sperre von fünf Spielen nach einer Roten Karte in Backnang nicht zur Verfügung. Markus Grevsnes Rekdal (24) wechselt voraussichtlich zum lettischen Erstligisten FS Metta.