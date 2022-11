1 Doppelpacker Leon Albrecht (links) und Ibrahima Diakité bejubeln die 3:1-Führung der Nullachter gegen Hollenbach. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen hat sein letztes Heimspiel des Jahres für sich entschieden. Nach dem verdienten 4:1 (2:1) gegen den FSV Hollenbach wurde auch in der neuen Gaststätte des Oberligisten gefeiert.















"Wir wollen das letzte Heimspiel des Jahres natürlich gewinnen", war es das Ziel von 08-Trainer Marcel Yahyaijan und seiner Elf, sich mit dem siebten Saisondreier von einem direkten Tabellenmittelfeldkontrahenten etwas abzusetzen. "Uns fehlt es im Angriff etwas an der Coolness. Dennoch fahren wir nach Villingen, um in diesem für beide Mannschaften wichtigen Spiel etwas zu holen", hoffte aber auch FSV-Coach Martin Kleinschrodt in der MS Technologie-Arena auf Zählbares.

Die Personalien

Marcel Yahyaijan baute seine Startelf im Vergleich zum jüngsten 3:3 beim Freiburger FC auf zwei Positionen um. Für Ergi Alihoxha und Ryan Hertrich durften im Friedengrund Leon Albrecht und Fabio Liserra von Beginn an ihr Können zeigen. Beim zuletzt etwas schwächelnden Aufsteiger aus Hollenbach kehrten Samuel Schmitt und Christoph Rohmer in den Kader zurück.

Die erste Halbzeit

Spielführer Tevfik Ceylan und Co. hatten zunächst gegen Standards der Gäste Probleme. Hannes Scherer (8.) und Lorenz Minder (11.) vergaben die ersten Halbchancen des Tabellennachbarn. Michael Kleinschrodt machte es in der 14. Minute besser. Nach einem langen Pass war Tim Zölle gegen den Hollenbacher einen Schritt zu spät gekommen. Innerhalb von 60 Sekunden rettete 08-Torwart Dennis Klose stark gegen erneut Kleinschrodt, dann zeigte Jonas Brändle, weshalb er längst zu einer festen Größe der Villinger geworden ist. Nach dem noch entscheidend von einem FSV-Akteur abgefälschten Schuss des Mittelfeldspielers - es war die erste Chance der Nullachter - hieß es nach 16 Minuten 1:1. Es war der vierte Saisontreffer von Brändle. Die Möglichkeiten von Ibrahima Diakité (27.) und Nico Tadic (28.) zeigten: Villingen war nach dem Ausgleich besser im Spiel. Mehr Ballbesitz, präziseres Kombinationsspiel, höheres Pressing - der FC 08 schnupperte an der Führung. Auf der anderen Seite verfehlte Scherer (37.) knapp. Die 500 Zuschauer sahen dann eine echte Rarität - einen Kopfballtreffer von Tevfik Ceylan (45.) zum idealen Zeitpunkt. Nico Tadic hatte maßgerecht geflankt. "Die Vorlage von Nico kam perfekt. Ich kann mich nicht erinnern, hier einmal ein Kopfballtor erzielt zu haben. Wichtig ist aber nicht, wer die Tore macht, sondern der Erfolg der Mannschaft. Wir sind ein echtes Team", betonte später der starke Kapitän.

Die zweite Halbzeit

Glück für den FC 08, dass Scherer (54.) ein Villinger Missverständnis nicht zum 2:2 nutzte. Nach einer Möglichkeit von Diakité (60.) wollte FSV-Coach Martin Kleinschrodt mit einem Dreifachwechsel die Wende einleiten. Zunächst vergab Diakité (67.) nach starker Ceylan-Vorlage aus spitzem Winkel die Großchance zum 3:1. Genauso gut war die Gelegenheit des eingewechselten Hollenbachers Marco Specht (73.). Dann reagierte der für Fabio Liserra gekommene Mokhtar Boulachab (80.) blitzschnell, setzte Leon Albrecht mit einem Einwurf perfekt in Szene. Albrecht machte nicht nur eiskalt mit dem 3:1 alles klar, sondern erhöhte nach Ceylan-Vorlage (81.) 60 Sekunden später sogar auf 4:1. In der Nachspielzeit vergab Boulachab noch das 5:1. Klar, dass der wichtige und verdiente Heimsieg, der aber etwas zu hoch ausfiel, in der neuen Gaststätte gebührend gefeiert wurde.

Die schnellen Stimmen

Marcel Yahyaijan meinte kurz nach dem Spiel: "In den ersten zehn Minuten waren wir gar nicht im Spiel. Mit der ersten richtigen Aktion machen wir dann das 1:1, kurz vor der Halbzeit erzielen wir zu einem günstigen Zeitpunkt das 2:1. In der zweiten Halbzeit haben wir es im Spiel gegen den Ball extrem gut gemacht. Wir haben es gleichzeitig geschafft, durch Konteraktionen immer wieder gefährlich zu sein. Man hat heute wieder gesehen, dass eine Mannschaft auf dem Feld steht – eine absolut intakte und geschlossene Mannschaft." "Wenn man 4:1 gewinnt, ist es verdient. Die Villinger haben die Tugenden an den Tag gelegt, die sie im Hinspiel nicht hatten. Das ist nun eine Mannschaft. In der zweiten Halbzeit wollte der FC 08 mehr den Sieg", sagte FSV-Coach Martin Kleinschrodt.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose – Zölle, Bruno, Stüber, Liserra (55. Boulachab) – Pintidis (85. Alihoxha), Tadic (84. Spät), Brändle (87. Haller), Albrecht – Ceylan, Diakité.

FSV Hollenbach: Hörner – Nzuzi (62. Kurz), Schülke, Minder, Kleinschrodt, Scherer (62. Schmitt), Limbach, Uhl, Wagemann, Krieger (62. Specht), Schmelzle (72. Volkert).

Tore: 0:1 Kleinschrodt (14.), 1:1 Brändle (18.), 2:1 Ceylan (45.), 3:1, 4:1 Albrecht (80., 81.).

Schiedsrichter: Hafes Gerspacher (Kandern).

Gelbe Karten: Pintidis, Tadic, Liserra/Schmelzle.

Zuschauer: 500.