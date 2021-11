2 Ein Wintermärchen – die MS Technologie-Arena am Samstagvormittag. Foto: Wiedemann

Wintermärchen statt Heimspiel gegen Bruchsal: Schneefälle sorgten am Samstagvormittag dafür, dass die Partie des FC 08 Villingen gegen den 1. FC Bruchsal abgesagt werden musste. Dagegen wurde die Partie zwischen den Stuttgarter Kickers und den SF Dorfmerkingen aufgrund von positiven Coronatestergebnissen bei den Gästen abgesetzt.















"Das ist natürlich sehr ärgerlich, wir hätten sehr gerne heute gespielt. Gerade auch aufgrund der Corona-Situation sind wir um jedes Spiel froh, das ausgetragen werden kann. Wir waren bis zuletzt in sehr engem Kontakt mit dem Verband und dem 1. FC Bruchsal – und waren bemüht, das Spiel stattfinden zu lassen. Doch der Schneefall war einfach zu stark. Und es war auch nicht absehbar, dass er nachlässt.

Die MS Technologie-Arena wäre ohnehin als Austragungsort nicht in Frage gekommen. Aber selbst auf dem Kunstrasen wäre die Verletzungsgefahr einfach zu groß gewesen", so 08-Trainer Marcel Yahyaijan in einer Mitteilung der Nullachter. Dieser geht übrigens zudem davon aus, dass die für den kommenden Samstag gegen Bissingen geplante Heimpartie ebenfalls ausfallen könnte. Es sei eben Winter im Schwarzwald.