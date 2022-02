1 Jan Ferdinand (Nummer 27) markiert das 1:0 für die TSG Balingen, 08-Torhüter Henning Schwenk und Mokhtar Boulachab (Nummer 26) schauen dem Ball hinterher. Foto: Eibner

Sehr windig war es am Sonntag, als Marcel Yahyaijan einen Spaziergang unternimmt. Anders am Samstag – da vermisste der Coach des FC 08 Villingen beim 0:2 gegen den Regionalligisten TSG Balingen die Durchschlagskraft seines Sturms.















Link kopiert

"Wir hatten in der Offensive zu wenig Aktionen, haben gegen die aber körperlich sehr starken Balinger gefühlt im Angriff jeden Zweikampf verloren", blickt der 29-Jährige auf ein Testspiel zurück, dass für den Trainer des Fußball-Oberligisten weitere Erkenntnisse parat hatte. "Fußballerisch habe ich da kaum einen Unterschied gesehen. Doch in Sachen Körperlichkeit, Aggressivität, Disziplin und Spiel gegen den Ball war Balingen besser", machte Marcel Yahyaijan am Ende einen verdienten Sieg des Tabellenzehnten der Regionalliga Südwest aus.

Der Spielverlauf

Der Villinger Trainer setzte in der Plettenbergstraße in Dotternhausen mit Tevfik Ceylan (linkes Mittelfeld), Daniel Wehrle (defensives Mittelfeld, vor der Dreierkette), Stürmer Ibrahima Diakité und Torwart Hennig Schwenk auf vier Winterzugänge. Der 08-Übungsleiter sah eine ausgeglichene Startphase, Chancen auf beiden Seiten waren aber Mangelware. "Dann hat sich Erich Sautner einen unnötigen Ballverlust geleistet", ordnete Marcel Yahyaijan die 1:0-Führung der TSG durch Ex-Nachwuchsnationalstürmer Jan Ferdinand (27.) in die Rubrik "völlig unnötig ein". Auf der anderen Seite tat sich in der Offensive weiter bis zur Pause kaum etwas. Als sich der bereits verwarnte Mauro Chiurazzi nach 49 Minuten ein weiteres Foulspiel geleistet hatte, war für das Mitglied der defensiven Dreierkette früh Feierabend. "Das war ebenfalls unnötig. Immerhin konnten wir so aber unser Unterzahlspiel testen", notierte der 29-Jährige drei, vier gute Offensivaktionen der noch zehn Villinger. Volkan Bak hatte so eine Chance. "Dazu kamen Umschaltmöglichkeiten von Leon Albrecht und Fabio Liserra." Wie auch Tim Zölle, Harry Föll und Mathias Heiligenstein waren Albrecht und Liserra in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Vier Minuten vor dem Ende machte schließlich TSG-Youngster Leon Mathauer nach einer Standardsituation alles klar.

Martin Braun ist zufrieden

Klar, dass Martin Braun zufrieden war. "Das war eine gute Generalprobe", ist der Balinger Coach nun gespannt auf den Start der Restsaison am kommenden Freitag in Aalen. Der frühere Trainer und Sportchef der Nullachter sah eine gute Startphase seines Ex-Vereins, doch "dann haben wir Villingen nach und nach das Selbstvertrauen genommen", stellte Braun die Zweikampfstärke seiner Mannen heraus. Am Ende sei der 2:0-Sieg verdient gewesen. "Ich glaube, dass wir in einem guten Zustand sind", weiß der 53-Jährige, dass dies im Kampf um den Regionalliga-Klassenerhalt eine Grundvoraussetzung ist.

So geht es weiter

Für die Nullachter geht es bereits am Dienstag (19.15 Uhr) weiter. Dann testet der Oberligist beim Landesliga-Tabellendritten SC Gottmadingen/Bietingen. Nach dem Umschaltverhalten wird das Spiel gegen den Ball in der neuen Woche ein Trainingsschwerpunkt sein. Am 19. Februar geht es für die Nullachter dann in Bruchsal um die ersten Oberliga-Punkte des Jahres 2022.