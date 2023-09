1 Jean-Gabriel Dussot (rechts) – hier gegen den Nullachter Enrico Krieger – ist nach einem Platzverweis gesperrt. Foto: Eibner/Hipp

Zuletzt 1:4 gegen Aufsteiger Essingen, davor 0:4 in Reutlingen und 0:3 in Ravensburg – dazwischen eine 1:4-Heimniederlage im SBFV-Pokal-Achtelfinale gegen den FC 08: Oberliga-Schlusslicht Offenburg steckt vor dem Gastspiel in der MS Technologie-Arena (Freitag, 19 Uhr) in einer Krise.











Klar, dass Sascha Ruf mit der Ist-Situation nicht zufrieden sein kann. Der OFV-Coach weiß vor dem Derby im Friedengrund, dass das Tabellenschlusslicht in Villingen punkten sollte. „Wir haben uns bisher oft eigentlich genügend Chancen herausgespielt, aber diese zu selten genutzt“, schiebt der Offenburger Übungsleiter den Nullachtern klar die Favoritenrolle zu. „Die Villinger haben einen starken Kader. Trotz der unklaren Trainersituation haben sie es zuletzt gut gemacht“, hat Ruf aber natürlich mitbekommen, dass es für die Nullachter am vergangenen Wochenende eine unnötige 2:3-Niederlage in Ravensburg setzte.