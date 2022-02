Wie Coach Marcel Yahyaijan die Niederlage in Bruchsal analysiert

1 08-Topspieler Lhadij Badiane (links) gibt in dieser Szene gegen den Bruchsaler Maurizio Vella alles. Foto: Eibner

1. FC Bruchsal – FC 08 Villingen 1:0 (0:0). Der Sonntagvormittag nach dem Fehlstart in die Oberliga-Restsaison: Coach Marcel Yahyaijan schaltet kurz bei einem Brunch von einem Spiel in Bruchsal ab, das für die Nullachter nicht viel unglücklicher verlaufen hätte können.















Rund 20 Stunden zuvor im Bruchsaler Sportzentrum 11. Schnell ist klar, dass gepflegter Fußball auf so einem Rasen unmöglich ist. Die Bälle verspringen auf dem holprigen Geläuf, spielerische Ideen sind kaum umzusetzen. "Nicht einmal in der Kreisliga habe ich so einen schlechten Zustand gesehen", betont später der 08-Coach. Dies sei ein Nachteil für seine Mannschaft gewesen.