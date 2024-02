FC 08 Villingen: Weshalb sich Daniel Caligiuri sein Debüt anders vorgestellt hätte

1 Gab am Sonntag in Freiburg erstmals im 08-Trikot die Richtung vor: Daniel Caligiuri. Foto: Eibner/Baur

Oberligist FC 08 Villingen hat am Sonntag den Härtetest beim starken Regionalligisten SGV Freiberg mit 0:5 (0:4) verloren. Die DJK Donaueschingen unterlag gegen den Landesligisten FC Gutmadingen mit 2:3.









„Vielleicht reicht es ja schon in Freiberg zu einigen Minuten“, hatte Daniel Caligiuri in unserem großen Interview auf seine Premiere im schwarz-weißen Trikot des Oberliga-Tabellenzweiten gehofft. So kam es dann auch am Sonntagnachmittag auf dem Wasen-Kunstrasen des Regionalliga-Tabellenvierten aus Freiberg. Doch sein Debüt hatte sich die neue Nummer 40 der Nullachter etwas anders vorgestellt. Positiv: Caligiuri (36) spielte durch, sammelte also auf dem für ihn ungewohnten Kunstrasen wichtige Spielpraxis.