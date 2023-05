1 Auf der Bank saßen gegen Großaspach nur U21-Talente. So wird es auch in Ravensburg sein. Foto: Marc Eich

Drei MRT-Untersuchungen, zwei gute Nachrichten, eine Hiobsbotschaft für 08-Trainer Reiner Scheu: Während sich Nico Tadic wohl das vordere Kreuzband gerissen hat, sieht es bei Leon Albrecht und Fabio Liserra besser aus. Doch nur Liserra ist am Samstag (14 Uhr) beim FV Ravensburg eine Option.









Reiner Scheu hatte in diesen Tagen viele Ärztebriefe in der Hand. Zu Beginn der Woche bestätigten sich die schlimmsten Vermutungen bei Nico Tadic. „Er hat sich wohl eine fast vollständige Ruptur des vorderen Kreuzbandes zugezogen“, gibt der Villinger Fußballlehrer die Erstdiagnose preis. In der kommenden Woche soll beim Mannschaftsarzt des FC Bayern München eine zweite Meinung eingeholt werden. „Es handelt sich zudem wohl um eine ältere Verletzung“, sieht Scheu darin einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass der Ersatzkapitän nicht – wie 2019 – wieder eine sehr lange Leidenszeit durchmachen muss.