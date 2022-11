1 Mauro Chiurazzi (hinten links) und Kapitän Dragan Ovuka (daneben) schauten sich das Spiel gegen die Stuttgarter Kickers von der Stehtribüne aus an. Foto: Marc Eich

Spielführer Dragan Ovuka stand am Samstag beim 0:4 gegen die Kickers nicht im Kader, schaute sich das Spiel zusammen mit dem noch für ein Spiel gesperrten Mauro Chiurazzi von der Stehtribüne aus an. Beide werden nicht mehr für den FC 08 Villingen auflaufen. Das sagen die beiden Spieler und Coach Marcel Yahyaijan.















"Wir sind seit Anfang der Woche vom Training freigestellt", kann Dragan Ovuka nicht nachvollziehen, dass Coach Marcel Yahyaijan am Donnerstag einen Startelfeinsatz des Kapitäns gegen die "Übermannschaft" der Oberliga nicht ausgeschlossen hatte. Der 30-Jährige gibt in unserem Gespräch auch preis, dass er und Innenverteidigungskollege Mauro Chiurazzi ihren langjährigen Verein in der Winterpause verlassen werden. Marcel Yahyaijan hat die gleichen Fragen beantwortet.