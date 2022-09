1 Auch auf 08-Stürmer Maxime Foulon (weißes Trikot) wird es am Samstag gegen die TSG Backnang ankommen. Foto: Marc Eich

Nein – Extra-Druck verspürt Marcel Yahyaijan nicht vor dem wichtigen Heimspiel des FC 08 Villingen am Samstag (14 Uhr) gegen die TSG Backnang. Der Coach weiß aber: "Wir müssen gewinnen, wenn wir den Anschluss nach oben halten wollen."















Die Ausgangslage für die Nullachter ist klar: Mit einem Dreier, dem dann vierten im siebten Saisonspiel, würde Villingen nicht den Anschluss auf die vorderen Teams verlieren. "Dann wäre unser Saisonstart zwar nicht wirklich gut, aber auch nicht schlecht", stellt Yahyaijan klar, dass am Samstag in der MS Technologie-Arena ein Punkt zu wenig ist.

Das erwartet der 08-Trainer

Doch es geht dem 30-Jährigen nicht nur um das Ergebnis. Fast genauso wichtig sei die Art und Weise, wie der Tabellenneunte nach der ernüchtertenden 2:5-Heimniederlage gegen Bissingen nun auftreten wird. "Leidenschaft", "Aggressivität", "Entschlossenheit" – all dies erwartet Marcel Yahyaijan am Samstagnachmittag im Friedengrund von seinen Schützlingen. "Wir müssen zeigen, dass wir zu einem Fight bereit sind", will der 08-Coach sieben Tage nach der Pleite gegen Bissingen eine andere Einstellung auf dem Rasen sehen.

Die Personalien

Alle Spieler, die beim jüngsten 2:5 dabei waren, stehen Yahyaijan weiter zur Verfügung. "Es ist aber klar, dass es Veränderungen in der Startelf geben wird", wollte sich der 30-Jährige am Donnerstag nicht mehr in die Karten schauen lassen.

Die TSG Backnang

Die Backnanger hatten sich zuletzt mit Siegen gegen Hollenbach (3:2) und Nöttingen (3:1) aus der Abstiegszone entfernt, unterlagen aber am Mittwochabend beim FSV Bietigheim-Bissingen mit 2:3. Fünf Tore, zwölf gelbe Karten, zwei Führungen der TSG – die nur 180 Zuschauer sahen ein turbulentes Derby. Coach David Pfeiffer sprach danach von einer guten ersten Hälfte seiner Mannen. In den zweiten 45 Minuten hätten die Backnanger dann aber die "Basics" verloren. Ein Grund dafür sei die immer mehr aufkommende Hektik gewesen. Backnang rutschte nach der fünften Niederlage im achten Spiel auf Rang 14 ab, während Aufsteiger FC Holzhausen weiter die Liga rockt: 3:0 gegen den SV Oberachern, Rang zwei.

Der große Umbruch

Zurück zur TSG Backnang: Nach dem überragenden dritten Platz in der Vorsaison gab es einen großen Umbruch. Torjäger Mario Marinic (25 Saisontreffer, nun Coach in Fellbach) hängte die Kickstiefel an den Nagel, Mittelfeldspieler Loris Maier (17) wechselte mit Zwillingsbruder Leon Maier zu den Stuttgarter Kickers. 42 der insgesamt 89 Treffer der Backnanger waren auf das Konto von Marinic und Maier gegangen. Bester Torschütze ist nun mit vier Treffern Mert Tasdelen, der auch am Mittwoch am Bruchwald einmal jubelte.

Das "Niemandsland" droht

"Das ist eine Mannschaft, die besonders in der Offensive über viel Qualität verfügt", warnt Marcel Yahyaijan seine Mannen nicht nur vor Mert Tasdelen, sondern auch vor Flavio Santoro (2 Tore) oder Marco Rienhardt (3). "Auch auf die Standards müssen wir aufpassen." Dagegen sei die Defensive durchaus anfällig. Doch am Ende würde es darauf ankommen, dass die Nullachter ihr Potenzial voll abrufen. Falls nicht, dann würden sich die ambitionierten Villinger erst einmal im tabellarischen "Niemandsland" wiederfinden.