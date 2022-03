1 Erstmals soll es am Mittwoch in diesem Jahr wieder in der MS Technologie-Arena um Oberliga-Punkte gehen. Foto: Marc Eich

Wenn die Nullachter am Mittwoch (19 Uhr) gegen den FSV Bietigheim-Bissingen auflaufen, wird ein Villinger die angedachte Jahrespremiere auf dem Stadionrasen verpassen. Dieser hofft rund 10 000 Kilometer entfernt aber ebenfalls auf ein Debüt.















Link kopiert

"Harry Föll wurde für die philippinische Nationalmannschaft nominiert", freut sich Marcel Yahyaijan riesig, dass sein Mittelfeldspieler internationale Erfahrungen sammelt. Der 24-Jährige, der einen deutschen und einen philippinischen Pass besitzt, könnte gegen Malaysia (Mittwoch) und gegen Gastgeber Singapur (Dienstag) im Rahmen der Südostasienmeisterschaft zum Einsatz kommen. Dies wäre eine Premiere. Der gebürtige Offenburger war zwar im Jahr 2017 vom Ex-Lauterer Tom Dooley, damals Trainer der philippinischen Nationalmannschaft, für Spiele gegen Jemen nominiert worden, doch zum Länderspiel-Debüt kam es nicht. "Das Thema ist vielleicht auch noch nicht abgeschlossen", meinte Föll danach. So ist es. "Und das ist eine coole Sache für ihn", betont 08-Coach Marcel Yahyaijan.

Der große Wunsch

Während also Harry Föll zusammen mit dem Bochumer Gerrit Holtmann und Co. in Asien weilt, bereitet der Villinger Trainer seine Mannschaft nach dem überzeugenden 1:1 bei den Stuttgarter Kickers auf das zwölfte Heimspiel der Saison gegen Bissingen vor. "Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, da könnten am Ende Kleinigkeiten entscheiden", möchte Yahyaijan unbedingt den neunten Sieg im Friedengrund einfahren. Es wäre der erste Dreier in diesem Jahr in der MS Technologie-Arena. "Wir wünschen uns sehr, dass wir endlich wieder in unserem Stadion spielen können. Zu 99 Prozent wird dies auch klappen", geht der 29-Jährige davon aus, dass die Stadt kein Veto einlegen wird.

Die Voraussetzungen

Marcel Yahyaijan erwartet also eine schwere Aufgabe gegen Bissinger, die zuletzt durch zwei Siege neues Selbstvertrauen gesammelt haben. "Vor allem das 2:0 in Pforzheim war ein Ausrufezeichen", zählte der 08-Trainer den Tabellenneunten vor der Saison zu den Top-Teams der Liga. "Vor und nach der Winterpause hatten sie aber Probleme", verweist Yahyaijan auch auf den Winter-Wechsel von Torjäger Konstantinos Markopoulos zum Oberliga-Rivalen SGV Freiberg. "Die Offensive ist aber weiter sehr stark", wird es also für die Villinger darauf ankommen, Yannick Toth (6 Saisontore), Roman Kasiar (8) und Co. in den Griff zu bekommen.

Die Personalien

Im Vergleich zum Punktgewinn bei den Kickers könnte es in Sachen Aufstellung Veränderungen geben. "Das wird ein anderes Spiel, zudem spielen wir in unserem Stadion", geht der 08-Trainer davon aus, dass seine Elf offensiver ausgerichtet sein wird. Noch sei offen, wer am Mittwochabend zwischen den Pfosten steht. Ibrahima Sy hätte seine Sache "sehr ordentlich" gemacht, der zuletzt angeschlagene Hennig Schwenk sei wieder eine Option. "Da will ich noch das Abschlusstraining abwarten", freut sich Marcel Yahyaijan über den Konkurrenzkampf im Gehäuse. Neben Harry Föll fehlt wohl nur Offensivmann Kamran Yahyaijan (Schulterverletzung).

Der Gegner

Ganz anders sei zuletzt die Personalsituation in Bissingen gewesen. "Das war bei uns ein ständiges Kommen und Gehen", begründet FSV-Trainer Markus Lang die in Sachen Klassenerhalt immer noch angespannte Tabellensituation auch mit zahlreichen Ausfällen. Nicht nur Kapitän Marius Kunde fiel zuletzt aus, sondern auch weitere Leistungsträger wie Torwart Henning Bortel, Riccardo Gorgoglione oder Pierre Williams. "Wir stehen ja eigentlich für einen offensiven Fußball", musste Lang die Spielweise zuletzt etwas modifizieren. "In den jüngsten Videos wirkten die Villinger für mich spielerisch im Vergleich zur Hinrunde nicht mehr so stark", macht Lang ebenfalls Veränderungen bei den Nullachtern aus. "Das sehe ich anders, wir haben aber nun andere Spielertypen", sagt und lacht Marcel Yahyaijan, der sich gerne an das Hinspiel erinnert. In Bissingen feierten die Villinger im vergangenen August einen 3:1-Sieg. "Und nun wollen wir auch das Heimspiel gewinnen", stellt der 08-Coach klar.