1 Bitter: Mauro Chiurazzi (Mitte) zog sich nicht nur eine Gehirnerschütterung zu, sondern der Villinger wurde auch noch positiv auf Corona getestet. Foto: Michael Kienzler

FC Nöttingen – FC 08 Villingen (Samstag, 15.30 Uhr). Spiel 1 nach dem Pokal-Aus! Für die Nullachter geht es beim Tabellennachbarn also um Wiedergutmachung. Doch ausgerechnet Mauro Chiurazzi muss passen. Den Innenverteidiger hat es gleich doppelt erwischt.















Der 26-Jährige war es, der die Villinger in der 82. Minute mit seinem Kopfballtreffer zum 1:2 gegen Oberachern wieder hoffen ließ, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Bitter: Chiurazzi zog sich dabei nicht nur eine Gehirnerschütterung zu, sondern im Krankenhaus wurde er zudem noch positiv auf Corona getestet. "Mauro fällt zumindest für die beiden kommenden Spiele aus", hofft Marcel Yahyaijan, dass nun aus einem Corona-Fall keine Virus-Welle wird. "Ich habe da aber schon Bauchschmerzen", wartet der 08-Trainer nun gespannt auf die Testergebnisse der anderen Spieler am Freitag und vor der Fahrt am Samstag in die Kleiner-Arena.

Die Personalien

Dort erwartet der 29-Jährige einen fußballerischen guten Tabellensiebten, der mit einem Heimsieg mit den Nullachtern nach Punkten aufschließen könnte. "Vor allem die Offensive der Nöttinger ist enorm stark", wird sich Yahyaijan nicht nur aufgrund des Chiurazzi-Ausfalls in Sachen Aufstellung etwas einfallen lassen müssen. "Es wird wohl einige Veränderungen in der Startelf geben", will der 08-Trainer aber große personelle Experimente erst machen, wenn in Sachen Klassenerhalt alles unter Dach und Fach ist. "Dafür braucht man wohl 50 Punkte", verweist Yahyaijan auf das "Schicksal" von Bissingen, das als Meisterschafts-Geheimfavorit nun um den Ligaverbleib zittern muss.

Der Gegner

"Mindestens ein Punkt, besser drei Zähler", hat Marcel Yahyaijan am Samstag eine klare Vorgabe. Reinhard Schenker hat etwas dagegen: "Für mich ist Villingen ein Team mit viel Qualität. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform mitentscheidend sein wird", hofft der Nöttinger Trainer, dass die angeschlagenen Jimmy Marton und Niklas Hecht-Zirpel auflaufen können.