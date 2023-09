1 Komm in meine Arme: 2:0-Torschütze Marcel Sökler bedankt sich bei Ergi Alihoxha für die perfekte Vorlage. Foto:

„Die machen die Chancen, wir nicht.“ Ein Fan des FC Holzhausen fasste die am Ende 94 Derby-Minuten perfekt zusammen. Der FC 08 Villingen war beim verdienten 2:0 einfach konsequenter im Abschluss. Es war auch der Abend eines besonderen Torwartduells.











Klar – Henning Schwenk hatte sich die Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte anders vorgestellt. „In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt, die Chancen für Tore waren da. Am Ende haben uns auch individuelle Fehler die Punkte gekostet“, ärgerte sich der FCH-Goalie über die sechste Niederlage in Folge des Tabellenvorletzten. Wenige Meter daneben holte sich nach dem Schlusspfiff Dennis Klose die Gratulationen seiner Mannschaftskollegen ab. „Dieser Sieg war sehr wichtig nach dem Ende der beiden englischen Wochen. Das war von der Mentalität war wieder richtig gut“, gab der Villinger Schlussmann das Lob zurück an seine Teamkollegen. Klose hatte vor allem mit zwei echten „Robinsonaden“ gegen Kevin Müller (31.) und Marc Wissmann (35.) in der Holzhausener Druckphase den 1:1-Ausgleich verhindert.