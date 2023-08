1 Der Ex-Villinger Anthony Mbem-Som Nyamsi hat bereits drei Treffer für den Sonnenhof erzielt. Foto: Eibner/Wolf

Dass der Sonnenhof nach drei Spielen ohne Punktverlust von der Oberliga-Spitze grüßt, kommt nicht überraschend. Dass der FC 08 Villingen ebenfalls neun Zähler auf der Habenseite hat und nun am Samstag (14 Uhr) den großen Meisterschaftsfavoriten stürzen kann, war dagegen nicht unbedingt zu erwarten.









„Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Aber das wollen andere Teams auch“, sah SG-Trainer Pascal Reinhardt in unserer großen Umfrage vor dem Rundenstart vor allem den 1. CfR Pforzheim als größten Kontrahenten im Kampf um den Titel an. Nun hat der Sonnenhof nach drei Startsiegen ohne Gegentor (11:0 Treffer) bereits sieben Zähler Vorsprung vor dem vermeintlich größten Kontrahenten im Kampf um die ersehnte Rückkehr in die Viertklassigkeit.