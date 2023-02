1 Der Nullachter Tevfik Ceylan (rechts) bejubelte am Samstag beim souveränen 8:0 gegen Singen einen Hattrick. Foto: Eibner/Schüller

"Das war schon etwas hektisch", musste Marcel Yahyaijan einige Telefonate führen, bis ein Ersatzgegner für die SG Dettingen/Dingelsdorf gefunden war. Es kam dann am Samstag zu einem nicht geplanten Wiedersehen. Dazu erhielt Maxime Foulon endlich seine MRT-Ergebnisse.















Als David D’Incau am Freitagnachmittag beim Villinger Coach durchklingelt, hat der Ex-Innenverteidiger des FC 08 keine guten Nachrichten. "David hatte viele erkrankte Spieler, konnte so keine Mannschaft aufstellen", musste sich Marcel Yahyaijan also nach einem neuen Testspielgegner umschauen. "Viele wollten am Sonntag spielen, wir aber am Samstag", war der 30-Jährige erleichtert, als die Zusage des Türk. SV Singen eintrudelte.