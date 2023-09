1 Tim Zölle (links) und Co. müssen vor allem auf den Ravensburger Daniel Schachtschneider aufpassen. Foto: Eibner/Wolf

Er kennt den FC 08 bestens, hat sich schon als langjähriger Coach des 1. FC Rielasingen-Arlen heiße Duelle mit den Villingern geliefert. Seit der Winterpause betreut Michael Schilling nun den FV Ravensburg, bei dem die Nullachter am Samstag gastieren.











Wenn Spielführer Tevfik Ceylan seine Mitspieler am Samstag um 14 Uhr ins Ravensburger Stadion führt, dann geht es für die Villinger gegen das Team der Stunde der Oberliga. 2:1 in Essingen, 3:0 gegen Offenburg, 1:1 in Holzhausen, 0:0 in Gmünd: Ravensburg ist seit vier Spielen ungeschlagen, hat acht Punkte aus diesen Partien geholt und sich nach schwachem Start auf den zehnten Rang ins Tabellenmittelfeld verbessert.