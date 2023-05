1 Fabio Liserra (links) und Maxime Foulon bejubelten im Hinspiel gegen Ravensburg je einen Treffer. Foto: Marc Eich

Hohe Ansprüche, nun droht die Verbandsliga: Während der FC 08 Villingen unter Reiner Scheu im Frühjahr die Wende schaffte, zittert der FV Ravensburg unter dem ebenfalls neuen Coach Matthias Schilling noch um den Oberliga-Klassenerhalt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Wenn mir alle Spieler zur Verfügung stehen, können wir an Platz fünf rankommen.“ Dies sagte Tobias Flitsch, der damalige Coach des FV Ravensburg, in unserer großen Trainerumfrage kurz vor dem Start der Oberliga-Saison 2022/23. Doch Anfang Dezember 2022 war Schluss für den Ex-Trainer der Stuttgarter Kickers in Ravensburg. Michael Schilling, bis zur Winterpause noch beim Ligarivalen 1. FC Rielasingen-Arlen tätig, übernahm. Doch auch unter dem Schweizer sind die Ravensburger akut abstiegsgefährdet.