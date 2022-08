1 Die Nullachter hoffen, dass FCH-Torjäger Janik Michel (rechts) in der MS Technologie-Arena nicht jubelt. 08-Innenverteidiger Frederick Bruno kennt die Stärken des Stürmers aus gemeinsamen Zeiten in Holzhausen. Foto: ; Montage: von Gottschalck

Große Vorfreude in Villingen und in Holzhausen – am Mittwochabend (18.30 Uhr) kommt es in der MS Technologie-Arena zum ersten Mal überhaupt zu einem Punktspiel-Derby zwischen beiden Teams.















Wenn Schiedsrichter Vincent Schöller (Calw) die Spieler beider Oberligisten in den Mittelkreis bittet, sind die Rollen eigentlich klar verteilt. Villingen will um die Aufstiegsplätze mitspielen, für den WFV-Aufsteiger geht es um den Klassenerhalt. Doch nicht nur Arash Yahyaijan will nichts von einem Duell "David gegen Goliath" wissen. "Holzhausen könnte ein Überraschungsteam werden, wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben", vermutet der 08-Sportvorstand, der am Mittwoch auf eine vierstellige Zuschauerzahl hofft.

Lob von den Kickers

Und dies liegt nicht nur am jüngsten 3:1 des FC Holzhausen beim Freiburger FC. Auch bei der 0:4-Auftaktniederlage gegen die Stuttgarter Kickers hatte der Aufsteiger gezeigt, dass er in der Oberliga mithalten kann. "Mit dieser Leistung wird der FC Holzhausen zu Hause noch vielen Gegnern das Leben schwer machen", lobte Kickers-Coach Mustafa Ünal die Kicker des Sulzer Teilorts.

Die "Tormaschine"

In Freiburg konnte sich der "Dorfclub" wieder einmal auf Torjäger Janik Michel verlassen. Nach 47 Treffern in der vergangenen Verbandsliga-Runde (38 Spiele) bejubelte der 30-Jährige nun seine ersten beiden Oberliga-Tore. 08-Coach Marcel Yahyaijan weiß, dass es fast unmöglich ist, eine solche "Tormaschine" über die 90 Minuten komplett auszuschalten. Im Verbund könnten aber Kapitän Dragan Ovuka und Co. dafür sorgen, dass Michel sein Konto im Friedengrund nicht erhöht.

Die Insider

Einer weiß aus eigener Erfahrung, wie Michel zu stoppen sein könnte: Frederick Bruno. "Janik ist ein echter Topstürmer. Er bewegt sich extrem gut, schießt aus allen Winkeln", ist der Villinger Innenverteidiger heiß auf das Duell gegen seinen ehemaligen Teamkollegen. Emanuele Ingrao kennt den FC Holzhausen sogar noch besser, immerhin war der Co-Trainer des FC 08 bis zum Sommer noch beim Aufsteiger tätig. "Er kennt natürlich die Stärken und Schwächen der FCH-Spieler", sieht Marcel Yahyaijan dies als kleinen Vorteil für die Nullachter an.

Prunkstück und Baustelle

Der 30-Jährige setzt am Mittwoch natürlich wieder auf die Defensive, das derzeitige Prunkstück der Nullachter. Nur einen (unglücklichen) Gegentreffer – beim jüngsten 0:1 in Hollenbach (Marcel Yahyaijan: "Das Spiel ist abgehakt") – kassierten die Villinger in den bisherigen vier Pflichtspielen. Doch in den beiden Oberliga-Partien sprang auf der anderen Seite nur eine "Bude" von Ibrahima Diakité beim 1:0 gegen den Freiburger FC heraus. "Wir müssen uns im letzten Spieldrittel verbessern", hofft der A-Lizenzinhaber, dass die entscheidenden Pässe häufiger einen Abnehmer finden. Zudem erwartet Yahyaijan ein besseres Abschlussverhalten.

Zwei Rückkehrer

Dabei denkt der Trainer nicht nur an das "magische Dreieck" Erich Sautner, Maxime Foulon und Ibrahima Diakité. Das ganze Team sei gefordert, diese Mängel zu beseitigen. "Es ist auch möglich, dass es personelle Veränderungen gibt", könnte so zum Beispiel wieder der in Hollenbach fehlende Tevfik Ceylan in der Offensive Akzente setzen. Ins Tor wird Dennis Klose zurückkehren. "Alle Mann sind an Bord", freut sich Yahyaijan.

Das sagt FCH-Coach Pascal Reinhardt

Aber auch FCH-Coach Pascal Reinhardt hat in Sachen Aufstellung die Qual der Wahl. Lediglich der Einsatz des in Freiburg mit Muskelbeschwerden ausgewechselten Niklas Schäuffele sei fraglich. Kevin Müller ist aus dem Urlaub zurück. "Wir können ganz unaufgeregt nach Villingen fahren, die haben sich mit Drittliga- und Regionalliga-Spielern verstärkt und ganz andere Ziele als wir. Doch auch meine Elf weiß, was sie leisten kann und möchte dem Favoriten die Stirn bieten", freut sich Reinhardt auf das Duell "mit dem großen Nachbarn".