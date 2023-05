1 12. November 2022: Zweikampf zwischen dem Nullachter Tim Zölle (vorne) und dem Mutschelbacher Torjäger Lukas Lindner. Foto: Eibner

Damit hätte vor der Saison kaum ein Experte gerechnet: Mutschelbach liegt nach 33 Spieltagen auf Rang vier, der damals hoch eingeschätzte FC 08 auf Platz zehn. Zum letzten Spiel der Oberliga-Runde (Samstag, 15.30 Uhr) gibt der starke Aufsteiger nun erstmals seine Visitenkarte im Friedengrund ab.









„Wir freuen uns riesig auf das große Abenteuer Oberliga, wenn wir auch in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen müssen. Nur dann können wir den Klassenerhalt schaffen“, sagte Dietmar Blicker in unserer großen Umfrage kurz vor dem Start der Saison 2022/23. Der Coach des Aufsteigers aus Mutschelbach, einem Ortsteil der Gemeinde Karlsbad im Landkreis Karlsruhe, hätte sich niemals erträumt, dass seine Mannschaft nach 33 Spieltagen nicht nur längst das sichere Ufer erreicht hat, sondern sogar den starken vierten Rang belegt.